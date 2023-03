Six nations 2023 : l'Irlande se rapproche du Grand Chelem après sa victoire en Ecosse

Le XV du Trèfle a longtemps été bousculé par l'Ecosse, dimanche, à Murrayfield, mais a trouvé les ressources pour s'imposer (22-7).

Quatre matchs, quatre victoires, trois bonus offensifs. L'Irlande a poursuivi son carton (presque) plein, dimanche 12 mars, pour l'emporter à Murrayfield (22-7) lors de la quatrième journée du Tournoi des six nations. L'Ecosse a fait jeu égal pendant une heure mais elle a finalement cédé, comme tous les adversaires de l'Irlande depuis dix matchs. La sélection d'Andy Farrell a toutefois perdu quatre joueurs majeurs, sortis blessés.

Le XV du Trèfle fait un pas de plus vers un possible Grand Chelem, qu'il n'a plus réalisé depuis 2018. Les coéquipiers de Johnny Sexton, qui a égalé le record historique de son compatriote Ronan O'Gara (557 points inscrits en carrière dans le Tournoi), décrocheront le quatrième Grand Chelem de leur histoire (après 1948, 2009 et 2018) en cas de victoire, lors de la dernière journée, face à l'Angleterre, à Dublin.

Pendant presque une heure, ce n'était pourtant pas l'Irlande des grands jours, bousculée, harassée par un XV du Chardon bagarreur devant son public. Rapidement privé sur blessure de trois joueurs majeurs - le deuxième ligne Iain Henderson, le talonneur Dan Sheehan et le troisième ligne Caelan Doris - l'Irlande a même concédé le premier essai du match par Huw Jones, à la conclusion d'une longue séquence écossaise (17e).

L’Ecosse craque en quatre minutes

Avec seulement un point d'avance à la pause (7-8), cette Irlande vert pâle semblait bafouiller un rugby d'ordinaire si bien léché, comme ce fut le cas face à la France. Mais on ne s'offre pas le numéro un mondial en lui opposant une simple résistance physique. Trop peu réaliste, pénalisée par plusieurs erreurs de Duhan van der Merwe, l'Ecosse a laissé passer sa chance en première période, et l'a payé en quatre minutes.

A la 57e minute, l'hyperactif Mack Hansen (un essai, plusieurs ballons récupérés) a provoqué le deuxième essai irlandais, conclu par James Lowe après un travail sur la largeur. Quatre minutes plus tard, Jack Conan est venu enterrer tout espoir de rebellion sur l’autre aile (7-20). Maladroit sur une dernière transmission toute faite, James Ryan a néanmoins gâché le point de bonus offensif en fin de match (76e). Cela aurait été le quatrième en autant de matchs.

Chahutée par l’Ecosse dans une première période de haute intensité, l’Irlande a retrouvé sa maîtrise au finish, comme souvent, et l’Ecosse, comme tous les autres, n’a pas pu tenir la distance. Toujours invaincue, l’Irlande, qui a décidément payé cher sa victoire avec la sortie sur civière de Garry Ringrose en fin de match, peut, plus que jamais, rêver au Grand Chelem. Ce sera samedi 18 mars (18h sur France 2 et france.tv) face à l’Angleterre, humiliée samedi par un XV de France irrésistible.