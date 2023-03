Direct Ecosse-Irlande : le XV du Trèfle prend le large au tableau d'affichage... Suivez le match du Tournoi des six nations 2023

Après avoir perdu l'espoir de réaliser le Grand Chelem, les Ecossais voudront faire tomber les Irlandais pour relancer le suspense dans ce tournoi 2023.

L'Irlande, leader invaincu du Tournoi des six nations 2023, se déplace en Ecosse, à Murrayfield, dimanche 12 mars à 16h (à suivre en direct sur France 2 et sur france.tv). Après s'être incliné au Stade de France, le XV du chardon voudra reprendre espoir dans la course au trophée, tandis que l'Irlande aura pour objectif de faire un très grand pas en avant vers le couronnement alors que les Bleus restent en embuscade après leur démonstration à Twickenham samedi. Le XV du trèfle pourra compter sur la plupart de ses forces vives pour faire tomber des Ecossais sûrs de leur force depuis quelques mois.