Ski alpin : Mikaela Shiffrin décroche un 87e succès en Coupe du monde et s'empare seule du record absolu de victoires

La skieuse américaine avait égalé vendredi les 86 victoires du Suédois Ingemar Stenmark, en remportant le slalom géant de Are (Suède). Samedi, elle l'a dépassé.

Trois records atteints en l'espace d'un mois et demi. Après avoir rejoint sa compatriote Lindsey Vonn et ses 82 succès en Coupe du monde le 24 janvier, puis égalé le record absolu (86) d'Ingemar Stenmark vendredi, Mikaela Shiffrin est devenue la skieuse la plus prolifique de l'histoire avec 87 victoires. La star américaine s'est en effet imposée, samedi 11 mars, sur le slalom de Are (Suède), devançant largement Wendy Holdener (+0''92) et Anna Swen Larsson (+0''95). Mikaela Shiffrin, qui fêtera ses 28 ans lundi, est ainsi la nouvelle détentrice du record absolu de victoires en Coupe du monde de ski alpin.

Une 13e victoire cette saison

Intraitable depuis le début de la saison, la skieuse de Vail (Colorado) a décroché une treizième victoire cette saison en 28 départs sur le circuit, en plus des trois médailles glanées (or en géant, argent en super-G et en slalom) lors des Championnats du monde à Méribel (Savoie), en février.

Grâce à une saison phénoménale, elle est d'ores et déjà assurée de remporter le petit globe du géant avant les finales qui auront lieu la semaine prochaine à Soldeu (Andorre). Elle y soulèvera aussi celui du slalom et enfin son cinquième gros globe de cristal (après 2017, 2018, 2019 et 2022). Si son palmarès est déjà hors-norme à seulement 27 ans, l'Américaine ne compte pas se reposer sur ses lauriers pour autant. Une détermination qui pourrait guider la double championne olympique de 2014 et 2018, et septuple championne du monde, a atteindre la barre mythique des 100 victoires.