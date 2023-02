Mondiaux de ski alpin 2023 : énorme déception pour Tessa Worley, qui a chuté lors du géant remporté par Mikaela Shiffrin

Sacrée à Schladming en 2013 et Saint-Moritz en 2017, la skieuse du Grand-Bornand, deuxième temps de la première manche, est partie à la faute, jeudi, lors du slalom géant des Mondiaux de Courchevel-Méribel.

Meilleur temps de la première manche, l'Américaine Mikaela Shiffrin a tenu bon, jeudi 16 février à Méribel, pour remporter son septième titre mondial à l'occasion des Mondiaux de ski alpin 2023. Elle a devancé l'Italienne Federica Brignone (+0''12) et la Norvégienne Ragnhild Mowinckel (+0''22) . A 33 ans, Tessa Worley a longtemps rêvé de décrocher son troisième sacre en géant, après Schladming (Autriche) en 2013 et Saint-Moritz (Suisse) en 2017. Mais dans le mur final, alors qu'elle avait réalisé le deuxième chrono de la première manche, elle est partie à la faute.

Sur une piste du Roc de Fer, exposée plein sud, de plus en plus dégradée à cause de la chaleur, et malgré le soutien de son fan club venu en grand nombre du Grand-Bornand, la Française n'a pas pu réaliser l'exploit, elle qui n'était pas montée sur le moindre podium cet hiver et qui rêvait de finir en beauté pour ses derniers championnats du monde.

"Je rêvais de ramener une médaille ici". Quelques minutes après son second run, Tessa Worley avouait avoir passé "la ligne d'arrivée le cœur brisé", au micro de France télévisions. La femme aux 16 victoires en Coupe du monde - toutes en géant - s'était donnée les moyens d'y parvenir, à l'issue de la première manche tracée par le coach tricolore Jean-Noël Martin, et conclue à seulement 12 centièmes de la star américaine. Avec le dossard 1 sur les épaules, le même qui lui avait porté chance lors de ses deux sacres mondiaux, elle s'est donc élancée du portillon de départ pleine de confiance et d'envie pour finir le travail dans la seconde manche.

Affichant du vert sur les trois premiers intermédiaires, Tessa Worley semblait délivrer le ski souhaité, fluide et bien placé, malgré une neige de plus en plus collante. Mais en plein cœur du mur final, une faute d’intérieure est venue gâcher la fête qui s'annonçait immense. Sa chute venait immédiatement éteindre le feu mis par les milliers de spectateurs présents aux abords du Roc de Fer pour encourager la "Puce" du Grand-Bornand. De la joie au désarroi, Méribel plongeait subitement dans le silence, après avoir lâché en chœur, ce fameux "Ooooh !" de tristesse et de déception.

Une première tant attendue pour Mikaela Shiffrin

Ce si cruel scénario a profité à la plus grande skieuse de l'histoire. Mikaela Shiffrin qui, avec 85 succès sur le circuit, va bientôt égaler et dépasser le record historique de victoires en Coupe du monde (86, par Ingemar Stenmark), est allée chercher le dernier grand titre qui lui manquait.

Meilleur temps de la première manche, l'Américaine a donc décroché son premier sacre en slalom géant après trois podiums consécutifs lors des Mondiaux (2e à 2021 et 2017, puis 3e à 2019). Un an après des JO complètement ratés à Pékin (zéro médaille, trois abandons), Mikaela Shiffrin est incontestablement redevenue la Reine du ski mondial.