Ski alpin : Mikaela Shiffrin égale le record absolu de 86 victoires en Coupe du monde d'Ingemar Stenmark

La star américaine s'est imposée sur le slalom géant de Are, en Suède, vendredi. Une victoire qui lui permet d'égaler le record absolu de 86 victoires en Coupe du monde du Suédois Ingemar Stenmark.

En moins de deux mois, et après des Mondiaux de Courchevel-Méribel plus ou moins réussis (1 titre et 1 médaille d'argent), Mikaela Shiffrin aura égalé les deux plus importants records de l'histoire du ski alpin. Après les 82 succès en Coupe du monde de sa compatriote Lindsey Vonn, l'Américaine a atteint le record absolu de 86 victoires d'Ingemar Stenmark, vendredi 10 mars, en remportant le slalom géant de Are (Suède). Assurée mathématiquement de remporter son cinquième globe de cristal, Mikaela Shiffrin encre un peu plus sa légende.

Les 86 victoires de Stenmark font partie de la légende des sports d'hiver et ont longtemps semblé intouchables. Au même titre que les 2857 points en carrière du hockeyeur Wayne Gretzky ou les huit médailles d'or olympique de Marit Bjorgen en ski de fond. D'autres légendes du ski, et non des moindres (Hirscher, Maier, et Tomba chez les hommes puis Vonn, Moser-Pröll, et Schneider chez les femmes), s'étaient cassées les spatules sur le record du Suédois. Pas Mikaela Shiffrin.

Le cap des 100 victoires en vue

La skieuse de Vail (Colorado), qui n'était plus montée sur le podium depuis les Mondiaux en France, a signé en Suède sa 12e victoire de la saison en devançant très largement ses rivales Federica Brignone (+0''64) et Sara Hector (+0''92), lui permettant dans le même temps de remporter un nouveau globe de la spécialité. A seulement 27 ans, Mikaela Shiffrin devrait vite dépasser le record d'Ingemar Stenmark, établi entre 1974 et 1989.

Âgé de 32 ans au moment des faits, le légendaire Suédois n'aura brillé qu'en slalom (40 victoires) et en géant (46), quand son homologue américaine a aussi grappillé des succès en super-G (5), en descente (3) et même en combiné (1). De quoi imaginer qu'un jour, la double championne olympique 2014 et 2018 puis septuple championne du monde atteindra la barre mythique des 100 victoires.