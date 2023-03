Coupe du monde de biathlon : nouveau podium pour les Françaises Lou Jeanmonnot et Julia Simon sur la mass start d'Östersund

Si l'Italienne Dorothea Wierer a remporté la course, Julia Simon a signé, dimanche, son douzième podium de la saison à Östersund.

Les Françaises continuent d’affoler les compteurs. Au lendemain de la deuxième place du relais féminin et du petit globe de cristal, Lou Jeanmonnot (2e, +6''3) et Julia Simon (3e, +11''1) sont montées sur le podium de la mass start d'Östersund, dimanche 12 mars, à l'occasion de l'avant-dernière étape de la Coupe du monde de biathlon. Les deux tricolores terminent derrière l'Italienne Dorothea Wierer. De son côté, Julia Simon se rapproche encore plus du sacre au classement général alors qu'elle compte 144 points d'avance sur sa rivale italienne à trois courses du terme de la saison.

Après un début de course tambour battant, les deux Françaises sont sorties des trois premiers pas de tir avec une partition parfaite (15/15). Impériales sur la piste, les deux femmes, accompagnées de Dorothea Wierer, ont joué les premières places lors du quatrième et dernier passage sur le stand de tir. Bénéficiant d’une faute de Julia Simon (19/20) sur la dernière balle, Lou Jeanmonnot et Dorothea Wierer ont réalisé un 20/20 carabine en main, et se sont disputées la première place sur les skis.

Plus puissante, Dorothea Wierer a creusé de quelques secondes l'écart pour s'imposer et remporter sa deuxième victoire de la semaine après l'individuel en Suède, jeudi. Julia Simon, qui a tourné sur l’anneau de pénalité, n’a jamais pu revenir à hauteur des deux premières mais signe tout de même son douzième podium de la saison. Pour Lou Jeanmonnot, il s'agit du deuxième podium de sa carrière en Coupe du monde, après l'individuel à Ruhpolding (Allemagne) en janvier, où elle avait également pris la deuxième place.

Du côté des autres Françaises engagées, Caroline Colombo termine cinquième (+40''1, 18/20). Chloé Chevalier prend la dixième place (+1'14''3, 18/20) et Anaïs Chevalier-Bouchet la 15e (+1'29''1, 16/20). Enfin la dernière Bleue en lice, Sophie Chauveau, termine 26e (sur 30), fautive à cinq reprises face aux cibles.