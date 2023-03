Coupe du monde de biathlon : les Françaises terminent deuxièmes du relais d'Östersund et remportent le globe de la spécialité

Le petit globe s'est joué jusque dans les dernières secondes entre la France et l'Allemagne, à Östersund (Suède), samedi.

Les Françaises ont bataillé jusqu'au bout pour soulever le petit globe de cristal du relais féminin. Lou Jeanmonnot, Chloé Chevalier, Caroline Colombo et Anaïs Chevalier-Bouchet ont terminé deuxièmes du relais féminin d'Östersund (Suède), samedi 11 mars. Elles montent ainsi sur la deuxième marche du podium derrière la Norvège, et devant l'Allemagne.

Record de podiums égalé

Après avoir glané le petit globe en relais mixte, la France repart ainsi également avec celui du relais féminin qu'elle soulèvera la semaine prochaine à Oslo-Holmenkollen (Norvège), dernière étape de la Coupe du monde de biathlon. C'est la troisième fois de leur histoire, après 2007 et 2012, que les Bleues remportent le classement général du relais. Cette saison, les Tricolores se sont imposées à deux reprises avant cette deuxième place, sur six relais. En prime, les Bleues ont signé leur 20e podium cette saison (toutes courses confondues, individuel et en relais), égalant ainsi leur record de la saison 2016-2017.

A l'aise dans son rôle de première relayeuse, Lou Jeanmonnot a parfaitement entamé le début de cette course. Malgré une pioche lors de son premier tir, la Française n'a pas tremblé par la suite, rattrapant même son léger retard accumulé à la sortie du pas de tir (+12''4), donnant ainsi le relais à Chloé Chevalier avec dix petites secondes d'avance.

Cette dernière a gardé son avance jusqu'au tir debout, où, défiée par l'Italienne Dorothea Wierer, elle est ressortie troisième du pas de tir avec 15 secondes de retard (une pioche). Troisième biathlète à s'élancer pour l'équipe de France, Caroline Colombo a tenu bon pour conserver sa place dans le trio de tête, aux côtés de la Norvège et de l'Allemagne. Avec deux fautes au tir debout, la Française, qui participait à son premier relais féminin cette saison, a donné le relais à Anaïs Chevalier-Bouchet, dernière relayeuse, en troisième position (+18''1).

Chevalier-Bouchet a fait parler son expérience

Solide sur les skis, l'aînée des sœurs Chevalier a fait parler son expérience, ressortant deuxième du pas de tir, sur le débout - réalisant un tir parfait - talonnant ainsi la Norvège, grâce notamment aux trois pioches de l'Allemande Denise Herrmann-Wick. Ce petit globe de la spécialité vient couronner une année prolifique pour l'équipe de France, qui a pu s'appuyer sur six biathlètes lors de ses relais féminins. En plus des quatre biathlètes du jour, ce sacre vient aussi saluer les performances de Julia Simon, absente samedi, et Sophie Chauveau.