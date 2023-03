Paris-Nice 2023 : Tadej Pogacar remporte la 7e étape devant David Gaudu et conserve son maillot jaune

Le Slovène a remporté son deuxième succès lors de cette édition, samedi, devant le Français et Jonas Vingegaard, au sommet du col de la Couillole.

Après sa démonstration à la Loge des Gardes mercredi, Tadej Pogacar (UAE-Emirates) a passé la deuxième lame. Le Slovène a remporté la 7e étape, samedi 11 mars, entre Nice et le col de la Couillole, glanant son deuxième succès sur cette édition de Paris-Nice. Il devance sur le podium de l'étape David Gaudu (Groupama-FDJ), auteur d'une excellente montée et toujours dauphin au général, et Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). Avec son septième succès cette saison, "Pogi" accroit son avance au général de quelques secondes.

Pogacar et Gaudu s'étaient isolés seuls à 2,5 kilomètres de l'arrivée, après avoir lâché Vingegaard qui est revenu sur le duo juste avant l'arrivée. Les Français Romain Bardet (Team DSM) et Pavel Sivakov (Ineos-Grenadiers) terminent respectivement 7e et 8e de l'étape.

Au lendemain d'une sixième étape annulée en raison des conditions météo, cette étape dont l'arrivée était située au sommet du long col roulant de la Couillole (15,7 km à 7,1%) avait tout de l'étape décisive, à la veille de l'arrivée à Nice. Le peloton a longtemps contrôlé la quinzaine de fuyards, dont le dernier survivant, Kobe Goossens (Intermarché-Circus-Wanty), a été repris à neuf kilomètres de l'arrivée sous l'impulsion du coéquipier de Vingegaard, Tobias Foss.

Six Français dans le top 15 de l'étape

Après une timide tentative de Chris Harper, c'est Tadej Pogacar qui est passé à l'attaque, laissant sur place tout le groupe de favoris, avant de plafonner et de voir le duo Gaudu-Vingegaard le rejoindre. C'est même le Français qui s'est permis le luxe de placer une double attaque, dont la seconde a décramponné le dernier vainqueur du Tour de France. Finalement revenu au train, le Danois a tenté de surprendre le duo au sprint, mais Pogacar, quasiment imbattable sur les sprints en côte, a réglé le groupe. Au général, le Slovène devance respectivement David Gaudu et Vingegaard de 12 et 58 secondes à la veille de l'arrivée.

Au total, on retrouve six Français dans le top 15 de l'étape : Romain Bardet (7e) et Pavel Sivakov (8e), qui ont géré derrière le trio, Pierre Latour (10e), le malheureux Aurélien Paret-Peintre qui a chuté dans la montée (13e) et Clément Berthet (14e). Plus tôt dans la journée, le maillot vert Mads Pedersen (Trek-Segafredo), avait abandonné.