Direct Paris-Nice 2023 : un coureur s'échappe avec quatre minutes d'avance... Suivez la 2e étape

Vainqueur au sprint de la première étape, dimanche, le Belge Tim Merlier (Soudal Quick-Step) remet son maillot jaune de leader en jeu, lundi, lors de la 2e étape qui relie Bazainville à Fontainebleau.

Première grande course par étapes européenne du calendrier cycliste, Paris-Nice a débuté sa 81e édition, dimanche 5 mars, pour s'achever le dimanche 12 mars 2023. Qui succèdera au palmarès à Primoz Roglic, lauréat en 2022 ? Le Slovène étant absent cette année, c'est un duel qui est attendu entre les deux derniers vainqueurs du Tour de France, Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar. A moins qu'un Français, à l'instar de Romain Bardet ou David Gaudu, ne tire son épingle du jeu...

Au lendemain de la victoire de Tim Merlier (Soudal Quick-Step) dans les Yvelines, dimanche 5 mars, les coureurs ont rendez-vous, lundi 6 mars, pour un tracé de 163,7 km, lors de la 2e étape. Au programme, entre Bazainville et Fontainebleau qui accueille pour la première fois une arrivée sur Paris-Nice : deux cols de troisième catégorie, la Côte des Granges-le-Roi (1,4km à 4,3%) au kilomètre 64,7 suivie de la Côte de Méréville (900m à 4,4%) au kilomètre 103,1. La deuxième étape de la Course au Soleil, davantage promise aux hommes les plus rapides du peloton à moins que des baroudeurs s'illustrent, sera ponctuée par un sprint intermédiaire, à 13 kilomètres de l’arrivée.

Vivez l'étape en direct, avec les écarts en temps réel, les classements actualisés et les profils de chaque tracé sur franceinfo: sport.