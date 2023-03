Paris-Nice 2023 : la 6e étape annulée à cause de vents violents

En raison des fortes rafales de vent qui frappent le Var et les Alpes-Maritimes, la 6e étape de Paris-Nice a été annulée, vendredi.

Les organisateurs de Paris-Nice ont pris la décision d'annuler la 6e étape, vendredi 10 mars, en raison des conditions météorologiques. "Après avoir étudié plusieurs options de modification du parcours et attendu une amélioration des conditions météorologiques dans l’après-midi, les organisateurs de Paris-Nice ont décidé d’annuler la 6ème étape pour préserver la sécurité des coureurs de la 81e édition, en accord avec les services préfectoraux, peut-on lire dans un communiqué. Les vents exceptionnellement violents, qui ont notamment provoqué plusieurs chutes d’arbres dans la région, rendent inévitable l’annulation de l’étape."

Plus tôt dans la journée, l'organisation avait décidé de raccourcir le parcours. Après avoir défilé à Tourves (ville-étape de départ) vendredi matin, les coureurs ont regagné leur car et se sont dirigés vers le départ réel décalé à La Fontaine d'Aragon, au kilomètre 117. Initialement prévu sur 197,5 km, le tracé avait été réduit à seulement 80 km de course.

Cette sixième étape dans le Var et les Alpes-Maritimes marquait l'entrée dans les reliefs varois et maralpins. Le tracé, qui comportait cinq côtes, aurait pu inciter les grimpeurs et favoris à s'illustrer, à l'image du Français David Gaudu (Groupama-FDJ), deuxième du général à six secondes de Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). Les coureurs reprendront les routes lors de la 7e étape en direction du col de la Couillole.