Tadej Pogacar et les Bleues du rugby intraitables, Armand Duplantis toujours plus haut... Le récap sport du week-end

Le perchiste Armand Duplantis s'est une nouvelle fois envolé, lors d'un week-end riche en émotions. Le XV de France féminin n'a fait qu'une bouchée des Galloises, alors que les Lyonnaises ont fini par croquer le PSG en Ligue des champions. Sur les routes escarpées de Liège-Bastogne-Liège, l'ogre Tadej Pogacar n'a laissé que des miettes à ses adversaires. C'est en revanche la soupe à la grimace du côté de la natation chinoise, avec des soupçons de dopage qui tombent mal à quelques mois des Jeux olympiques de Paris.

Athlétisme : le grand huit pour Armand Duplantis

La saison en plein air a tout juste repris qu'Armand Duplantis est déjà en forme olympique. Le Suédois a amélioré pour la huitième fois de sa carrière le record du monde du saut à la perche, en passant 6,24 mètres à Xiamen pour le compte de la Ligue de diamant. Duplantis s'est montré d'une insolente facilité, réussissant son saut avec une marge confortable et au premier essai. Le rendez-vous en Chine a été propice aux performances, avec le record de France du 100 m haies signé Cyréna Samba-Mayela, en 12"55.

Six nations : les Françaises invaincues avant le choc face aux Anglaises

Victoire, bonus offensif et aucun point encaissé. Les Bleues ont réalisé un match (presque) plein face aux Galloises (40-0), dimanche à Cardiff, lors de l'avant-dernière journée du Tournoi des six nations. En tenant peu le ballon, les joueuses du XV tricolore ont inscrit six essais, la plupart dans des phases de contre-attaque. Points noirs qu'il faudra gommer avant la "finale" face à l'Angleterre le 27 avril, les Bleues ont concédé trois cartons jaunes et ont manqué de précision en touche.

La veille, leurs rivales anglaises ont écrasé les Irlandaises (88-10). Les Ecossaises ont quant à elles pris le dessus, en fin de rencontre, sur les Italiennes (17-10) à Parme.

Natation : un scandale de dopage dans la natation chinoise ?

Une enquête du New York Times et du média de télévision allemand ARD a révélé, samedi, le contrôle positif de 23 nageurs chinois avant les Jeux olympiques de Tokyo en 2021, sans qu'ils n'aient été suspendus. Certains des athlètes, positifs à la trimétazidine à la suite d'une "contamination alimentaire" selon l'agence antidopage chinoise, ont obtenu des médailles à Tokyo sans que l'Agence mondiale antidopage n'ait mené d'enquête de son côté. "On réclame que toute la lumière soit faite, que les procédures soient les mêmes pour tout le monde et qu'elles soient appliquées" a réagi le président de la Fédération française de natation, Gilles Sezionale, à la direction des Sports de Radio France.

Ligue des champions : les Lyonnaises renversent le PSG en demi-finale aller

Le château de cartes parisien, qui maintenait un équilibre parfait entre réalisme - doublé de Marie-Antoinette Katoto (43e et 48e) sur ses deux premières tentatives - et solidité défensive, s'est écroulé en six minutes. Alors qu'elles menaient 2-0 devant les 35 000 spectateurs du Groupama Stadium à Lyon, samedi 20 avril, les Parisiennes se sont effondrées et ont fini par concéder une défaite cruelle en demi-finale aller de C1 (3-2).

Pourtant dominatrices, les joueuses de l'Olympique lyonnais ont attendu les dernières minutes de la rencontre pour battre la gardienne Constance Picaud, qui avait sauvé les siennes à trois reprises en première période. Quand Kadidiatou Diani a trouvé la faille la première (80e), Melchie Dumornay (84e) puis Amel Majri (86e) s'y sont engouffrées pour renverser cette rencontre et donner un court avantage à l'OL avant le match retour, le 28 avril au Parc des Princes.

Ligue 1 : Paris se rapproche du titre, Monaco nouveau dauphin

Sans Kylian Mbappé, préservé pour la quête européenne, mais avec Gonçalo Ramos, auteur d'un doublé contre Lyon (4-1), le PSG s'est rapproché d'un troisième titre de champion d'affilée. Le club de la capitale a aussi pris de la confiance avant de retrouver les Lyonnais en finale de la Coupe de France, le 25 mai. Et il a profité d'une soirée sans fausse note pour rendre un bel hommage à son capitaine, Marquinhos, désormais seul détenteur du record d'apparitions sous le maillot parisien.

Paris peut être titré mercredi, s'il gagne à Lorient et que Monaco, dans le même temps, ne prend pas trois points contre Lille. Vainqueurs du sommet pour le podium, à Brest (2-0), les joueurs de la principauté en ont profité pour dérober la deuxième place aux Finistériens.

Liège-Bastogne-Liège : Brown surprend, Pogacar intouchable

Deux courses bien différentes. Arrivée en première, la compétition masculine n'a laissé que très peu de place au suspense avec une attaque de Tadej Pogacar à environ 35 kilomètres de la ligne qui a décroché tout le monde et n'a plus été revu. À l'inverse, il a fallu attendre un sprint pour que six coureuses se départagent une heure et demie plus tard pour l'arrivée de la course féminine. Un dernier effort qui a vu triompher Grace Brown, devant Elisa Longo Borghini et Demi Vollering.

Chez les Français, la belle surprise est venue de Romain Bardet qui s'est offert la deuxième place derrière l'intouchable Slovène et un deuxième podium sur la Doyenne après sa troisième place en 2018. Aurélien Paret-Peintre, cinquième, Valentin Madouas, septième et Paul Lapeira, onzième, prennent des places d'honneur. Côté femme, la première Française, Juliette Labous, termine à la huitième place.