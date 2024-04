Ligue 1 : suppléant de luxe, Gonçalo Ramos profite du repos accordé à Kylian Mbappé pour briller

Après une acclimatation compliquée et un hiver gâché par un virus, le Portugais se montre de plus en plus souvent décisif en Ligue 1. Face à Lyon, il a inscrit un doublé dimanche.

De remplaçant quasi transparent à doublure décisive, Gonçalo Ramos serait-il en train de changer de stature au PSG ? Le Portugais de 22 ans, arrivé du Benfica Lisbonne l'été dernier, a de nouveau trouvé le chemin des filets, dimanche 21 avril, face à l'Olympique lyonnais lors de la 30e journée de Ligue 1. Et plutôt deux fois qu'une, avec un doublé réalisé en neuf minutes : d'une tête puissante (33e) d'abord, puis du bout du pied en taclant (42e).

Avec cette double réalisation, l'attaquant parisien a porté à sept son nombre de buts inscrits lors des neuf dernières rencontres de championnat et à dix depuis le début de la saison. Titulaire contre Clermont, le 6 avril, il avait déjà sauvé les siens d'une défaite en égalisant à la 85e. Entré en cours de jeu au Vélodrome, le droitier avait également alourdi le score en fin de match (85e), le 31 mars.

🇵🇹 Gonçalo Ramos : 1 but toutes les 73 minutes en 2024 avec le Paris Saint-Germain.



🔥 Aucun joueur avec au moins 10 buts sur la période n’a un meilleur ratio. (Parmi ceux qui évoluent dans les 5 premiers championnats.) pic.twitter.com/Obq0IhA7mB — DATA´Foot (@DTFootball_) April 21, 2024

Le Portugais confirme ainsi la dynamique positive dans laquelle il se trouve depuis début février, après des mois beaucoup plus ternes. Pourtant attendu après sa saison 2022-2023 au Benfica Lisbonne riche de 22 buts, Gonçalo Ramos n'a jamais vu son temps de jeu décoller au sein du prestigieux effectif parisien. S'il a ouvert son compteur en Ligue 1 avec un doublé marquant face aux Marseillais le 24 septembre, le Néo-Parisien n'a pas été retenu dans le plan de jeu de Luis Enrique.

Une saison en pointillé

Un violent virus intestinal au cœur de l'hiver a encore plus retardé sa montée en puissance. "J'ai eu un mois de décembre difficile. Ça a commencé par un virus qui s'est transformé en infection du côlon. J'ai passé vingt jours à saigner et à vomir, incapable de manger et avec une très forte fièvre. J'ai fini par aller à l'hôpital quatre ou cinq fois et j'ai été mis sous perfusion. J'ai perdu huit kilos", a raconté mi-mars le joueur au journal portugais Record.

Titularisé en moyenne sur quatre rencontres sur dix du championnat de France, Gonçalo Ramos fait rarement partie du onze de départ pour les matchs clés. Illustration de cette saison en pointillé, l'attaquant est resté sur le banc lors de la demi-finale de Coupe de France face à Rennes. Mais ces dernières semaines, le joueur profite d'une conjonction favorable pour retrouver plus souvent le terrain avec un Kylian Mbappé sur le départ et un calendrier chargé en échéances pour le PSG.

"Il a une volonté de fer, une ambition sans faille"

Malgré un temps réduit passé sur la pelouse, le jeune Portugais ne démérite pas avec désormais 10 buts, ce qui fait de lui le deuxième meilleur buteur du PSG de la saison (Kylian Mbappé compte 24 réalisations). "Ses chiffres sont bons, il a une volonté de fer, une ambition sans faille, a salué son entraîneur. Il mériterait probablement plus de temps de jeu, mais c'est un club de très haut niveau et moi je suis assez tranquille avec cette idée de joueurs qui se partagent le temps de jeu." Pointant sa grande maturité pour son jeune âge, le technicien parisien a par ailleurs assuré qu'il était certain qu'il "[continuerait] d'avoir des occasions" de briller.

Point noir, avec un temps de jeu encore plus réduit à peau de chagrin en Ligue des champions (148 minutes, dont seulement cinq lors de la phase finale), Gonçalo Ramos est resté pour le moment muet dans la compétition européenne. Mais si sa présence dans le onze de départ est loin d'être acquise pour la demi-finale face à Dortmund, l'international portugais continue de marquer des points pour l'avenir sur les terrains tricolores.