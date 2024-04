Le Slovène a remporté la Doyenne, dimanche, en solitaire. Deuxième, Romain Bardet a réussi le meilleur résultat de sa carrière dans un Monument.

Lorsque Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) prend le départ d'une course, on ne se demande plus s'il va gagner, mais comment il va régler ses adversaires. Dimanche 21 avril, le Slovène a remporté Liège-Bastogne-Liège en plaçant son accélération à 35 kilomètres de l'arrivée, dans la côte de la Redoute. Personne ne l'a revu jusqu'au podium, où l'entouraient Romain Bardet (DSM-Frimenish PostNL), deuxième à 1'39, et Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), qui a pris la troisième place au sprint, à 2'02.

Remarquable performance du Français, qui n'avait plus été à pareille fête sur une course de premier plan depuis sa troisième place à Liège, déjà, en 2018. La même année, il s'était classé deuxième des Strade Bianche et du Critéium du Dauphiné. L'ancien vainqueur d'étape sur le Tour de France, en larmes à l'arrivée, partage le top 10 avec deux autres Tricolores, Aurélien Paret-Peintre (Decathlon AG2R La Mondiale), cinquième, et Valentin Madouas (Groupama-FDJ), septième.