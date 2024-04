Liège-Bastogne-Liège 2024 : Tadej Pogacar écœure la concurrence et remporte la Doyenne devant le Français Romain Bardet

Le Slovène s'est envolé à plus de 30 kilomètres de l'arrivée dimanche, et égale le total de six Monuments remportés par Mathieu van der Poel, qui finit troisième de la course.

Tadej Pogacar n'a pas besoin de l'effet de surprise. Le Slovène s'est envolé là où on l'attendait, dans la côte de la Redoute, déposant tous ses adversaires à 34 kilomètres de l'arrivée pour remporter son sixième Monument, son deuxième Liège-Bastogne-Liège, dimanche 21 avril. Il s'est imposé devant Romain Bardet, avec près de deux minutes d'avance. Mathieu van der Poel, vainqueur du Tour des Flandres et de Paris-Roubaix au début du printemps, n'a pas réussi à suivre les meilleurs mais complète le podium en remportant le sprint du groupe des battus.

La course hommes - Tadej Pogacar : "Je suis très heureux de gagner à nouveau" Intouchable sur ce Liège-Bastogne-Liège 2024, Tadej Pogacar avouait à l'arrivée avoir quand même souffert du froid et également beaucoup pensé à sa belle-mère, décédée il y a deux ans.

Comme sur les Strade Bianche, où il avait attaqué dans le Monte Sante Marie à 80 kilomètres de la ligne, Tadej Pogacar a fait peu de cas de la distance qu'il lui resterait à parcourir en solitaire au moment d'accélérer. Le double vainqueur du Tour de France a fait la différence au même endroit que Remco Evenepoel l'année dernière, dans la côte de la Redoute, portion décisive du parcours placée quelques kilomètres plus tôt qu'à l'accoutumée. Il remporte Liège-Bastogne-Liège pour la deuxième fois, après son succès en 2021, et signe au passage l'épopée solitaire victorieuse la plus longue sur la Doyenne au 21e siècle.

Les Français en grande forme

Comme sur la Flèche wallonne mercredi, où ils étaient cinq dans le top 10, les Français ont pesé sur la course. Déjà parti en compagnie de Romain Grégoire, Benoît Cosnefroy et Ben Healy dans la descente de la Redoute avant d'être repris, Romain Bardet a de nouveau profité d'un marquage des outsiders à l'approche du final pour décrocher en solitaire la deuxième place du plus ancien des Monuments. Il avait déjà brillé sur les routes de Liège-Bastogne-Liège en 2018, finissant à la troisième place derrière Bob Jungels et Michael Woods. Aurélien Paret-Peintre et Valentin Madouas ont respectivement fini 5e et 7e.

💥 C’est le moment ! Attaque de @TamauPogi dans La Redoute



💥 It’s Pogi time in La Redoute#LBL pic.twitter.com/E3ikHHO268 — Liège-Bastogne-Liège (@LiegeBastogneL) April 21, 2024

Ralenti par une chute alors qu'il traînait en queue de peloton à près de 100 kilomètres de l'arrivée, Mathieu van der Poel a affiché un calme olympien, se laissant ramener au fil des kilomètres par ses équipiers jusqu'à rejoindre le peloton. Le champion du monde n'avait ensuite pas les jambes pour rivaliser lors des ascensions successives, mais s'est montré patient et a fini par remporter le sprint du peloton de poursuivants, finissant sur le podium pour son meilleur résultat sur l'épreuve.