Tour des Flandres : Mathieu van der Poel écrase la course et remporte son cinquième Monument

Quand Mathieu van der Poel décide de gagner une course, rares sont ceux qui peuvent l'en empêcher. Pourtant, beaucoup de coureurs ont tenté leur chance sur cette 108e édition du Tour des Flandres, dimanche 31 mars. De Matteo Jorgenson à Mads Pedersen en passant par Ivan Garcia Cortina, les attaques se sont succédé au fil des monts pavés flandriens, mais rien ni personne ne semblait pouvoir arrêter le champion du monde néerlandais, grand favori pour la victoire. Il devance l'Italien Luca Mozzatto (Arkéa-B&B Hotels) et l'Allemand Nils Politt (UAE Team Emirates), qui profite du déclassement de Michael Matthews pour une vague dangereuse dans le sprint final.

Course Hommes : Van der Poel part seul À l'entame de la montée du Koppenberg, Ivan Garcia Cortina, en tête est obligé de mettre pied à terre après un souci mécanique et se fait dépasser par Mathieu van der Poel qui distance ses concurrents. La majorité des poursuivants du néerlandais est obligée de mettre pied à terre à cause de la pluie qui rend la route très glissante. Seul Matteo Jorgenson reste sur son vélo mais l'Américain perd du terrain sur Mathieu van der Poel.

Dans une course marquée par de nombreuses chutes, le coureur de l'équipe Alpecin-Deuceninck a placé une attaque décisive dans le Koppenberg, sous une pluie battante qui a forcé le peloton à poser pied à terre. Parmi le groupe de tête, seuls Van der Poel, Jorgenson et Pedersen ont su rester sur leur vélo dans cette difficulté, basculant en tête de la course, pendant que les autres mettaient pied à terre. Le double vainqueur à Audenarde a vite creusé l'écart sur un groupe de poursuivants composé notamment de Mads Pedersen (Lidl-Trek), Matteo Jorgenson (Team Visma-Lease a Bike) et Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost).

A la hauteur d'Hinault, Gilbert et Pogacar

Seul au monde, Mathieu van der Poel a continué à maintenir un rythme élevé dans les trois dernières difficultés, augmentant son avance jusqu'à 1'56 sur ses premiers poursuivants. Dans le groupe de chasse, Alberto Bettiol et Dylan Teuns se sont détachés à 26 kilomètres de l'arrivée, conservant une vingtaine de secondes sur le reste du groupe de contre, emmené par Tiesj Benoot (Team Visma-Lease a Bike). Les deux hommes ont finalement craqué dans le sprint final, se faisant avaler par le groupe de poursuivants à moins de 100 mètres de la ligne. Luca Mozzatto, deuxième au sprint, décroche le premier podium de l'équipe Arkéa-B&B sur un Monument.

Avec une cinquième victoire dans un Monument, Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) égale notamment Bernard Hinault, Philippe Gilbert, Michele Bartoli ainsi que l'un de ses rivaux, Tadej Pogacar. Le tout saupoudré d'un titre de champion du monde, à seulement 29 ans. Un palmarès de légende.