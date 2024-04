Athlétisme : Cyréna Samba-Mayela bat le record de France du 100 mètres haies, à moins de 100 jours des JO

Cyréna Samba-Mayela monte en puissance avant Paris 2024, et de quelle manière ! La hurdleuse a battu samedi 20 avril le record de France du 100 m haies durant l'épreuve de la Ligue de diamant de Xiamen, en Chine. Cyréna Samba-Mayela a signé un chrono de 12"55, un centième de mieux que la marque historique de Monique Ewanje-Epée et Cindy Billaud, établie respectivement en 1990 et 2014. Grâce à ce nouveau record, elle a pris la troisième place de la course, à un dixième seulement de la championne olympique en titre, la Portoricaine Jasmine Camacho-Quinn.

La championne du monde en salle du 60 m haies en 2022, déjà détentrice du record de France sur la distance qu'elle a abaissé lors des Championnats du monde en salle de Glasgow en mars dernier, a confirmé sa progression sur 100 m haies cette saison. Autrice de son record personnel à Gainesville le 13 avril dernier, en 12"65, Cyréna Samba-Mayela est allée un dixième plus vite samedi, malgré un vent quasiment nul (-0,2m/s).

L'athlète de 23 ans avait fait le choix en 2023 de rejoindre les Etats-Unis pour se préparer au mieux en vue des Jeux olympiques de Paris. La voilà désormais avec la septième meilleure performance mondiale de la saison. Un nouveau dixième retranché, et elle grimperait sur le podium des meilleurs chronos de 2024. Samedi, elle n'a été devancée que par la Jasmine Camacho-Quinn, tenante du titre de Tokyo, et par la Bahaméenne Devynne Charlton (12"49), qui l'avait battue à Glasgow pour le titre mondial du 60 m haies en mars dernier.