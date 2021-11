France-Géorgie : sur courant alternatif, le XV de France l’emporte à l’usure

Ce serait mentir de dire que tout a été parfait, mais les Bleus, poussifs face à l’Argentine le week-end dernier (29-20), ont rendu une copie bien plus proche de leurs standards contre la Géorgie. En l’emportant (41-15), dimanche 14 novembre, dans un Matmut-Atlantique de Bordeaux à guichets fermés, les joueurs de Fabien Galthié ont su répondre au défi physique proposé par de rugueux géorgiens. Ces derniers, plombés par leur indiscipline et étouffés à petit feu par le rythme imposé par les Bleus, ont fini par exploser.

Contrairement à ce que le score valise infligé par les Bleus pourrait laisser croire, la deuxième rencontre de l’histoire entre ces deux nations (après le 64-7 en faveur des Bleus au mondial 2007) n’a pas rimé avec balade de santé. Pour répondre à la hargne des Géorgiens, le staff du XV de France avait choisi de densifier son paquet d’avants. De quoi proposer un pack lourd et puissant (939 kg contre 894 kg). Si les Bleus ont parfois reculé, ils ont contrôlé tout en maîtrise les assauts des Lelos.

La touche et la mêlée comme piston idéal

Dans le même temps, la charnière Dupont-Jalibert a imposé un rythme soutenu en attaque pour essouffler ses adversaires du jour, quitte à concéder parfois quelques maladresses. Néanmoins, les Bleus tenaient le bon bout. Auteur d’un doublé, l’ailier Damian Penaud est passé à une main (celle de Tabutsadze, plus rapide) d’inscrire le premier essai de la rencontre dès la 2e minute. Grégory Alldritt échouait lui aussi après une combinaison en touche entre Dupont et Penaud.

C’est d’ailleurs ce secteur de la touche, et dans une moindre mesure celui de la mêlée, qui a permis aux Bleus de se dépêtrer de la tenaille géorgienne : une touche bien menée pour un essai de pénalité (24e), une autre chipée par Woki aux Lelos concrétisée par le premier essai en bleu de Matthieu Jalibert (32e), une mêlée à cinq mètres pour la conclusion de Penaud (36e). Avec un score de 24-3 et 3 essais à rien, les Bleus avaient fait le travail à la pause.

Des Bleus plus disciplinés

Pour s’envoler au score, le XV de France a appris de ses erreurs, du moins le temps d'une priode. Pénalisé six fois contre l’Argentine en 25 minutes, il ne l’a été que deux petites fois en première période dimanche. S’il est retombé dans ses travers après la pause, le travail était fait et les Géorgiens, trop usés pour espérer revenir. Eux, qui ont d’ailleurs grandement péché par leur indiscipline, avec pas moins de 12 fautes concédées dans les 40 premières minutes et deux cartons jaunes (15e, 24e).

Malgré les imprécisions, le XV de France ramène dans son escarcelle six essais. Si cette victoire n'a rien d'une référence contre une équipe de Géorgie valeureuse, le XV de France s'est rassuré et a permis à la doublette Jalibert-Ntamack de présenter une partie de sa brillante palette. Un point essentiel pour permettre au groupe d'engranger un peu de confiance avant d'aborder le dernier choc de cette tournée d'automne contre les All Blacks, le 20 novembre.