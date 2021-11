DIRECT. France-Géorgie : suivez le deuxième test-match des Bleus

Quatorze ans après leur unique affrontement, les Français et les Géorgiens se retrouvent à Bordeaux, dimanche 14 novembre à 14 heures. L'occasion, pour les Bleus, d'obtenir une deuxième victoire consécutive, après le succès poussif face à l'Argentine samedi (29-20). Six jours avant la réception des All Blacks, ce match disputé au Matmut Atlantique représente un bon test pour les coéquipiers d'Antoine Dupont.

Une rencontre abordée avec quelques changements dans le XV de départ. Si l'association Ntamack-Jalibert est reconduite, Thibaud Flament et François Cros sortent de l'équipe, au profit de Sekou Macalou et Grégory Alldritt. Matthis Lebel célèbre sa première cape à l'aile, tandis qu'Uini Atonio fait souffler Mohamed Haouas à droite de la première ligne. Enfin, Cameron Woki et Romain Taofifenua composent un attelage inédit.