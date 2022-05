La Coupe de France pour Nantes, le rugby français brille en Europe, la F1 à l'heure américaine... Ce qu'il faut retenir du week-end sport

Un titre tant attendu du côté de Nantes, des équipes en difficulté sur les pelouses de Ligue 1, la bonne forme du rugby français en Europe, ou encore le sacre d'un prodige espagnol sur terre battue : le week-end sport a une nouvelle fois été riche en émotions. Retour sur ce qu'il ne fallait pas manquer.

Coupe de France : Nantes décroche son premier titre depuis 21 ans

Les Canaris ont renoué avec leur glorieux passé, samedi 7 mai, dans un Stade de France largement investi par les supporteurs nantais. Au terme d’un match serré, les joueurs d’Antoine Kombouaré ont battu les Niçois par le plus petit des scores pour soulever la Coupe de France - la quatrième de l’histoire du club, et la première depuis la saison 1999-2000. Le FC Nantes a pris le meilleur sur l’OGC Nice au retour des vestiaires sur un penalty, sifflé par l’arbitre Stéphanie Frappart à la suite d’une main, et transformé par le capitaine Ludovic Blas.

France 2

Ligue 1 : Bordeaux au bord du gouffre, Lyon s'éloigne de l'Europe

En championnat, Bordeaux s'est un peu plus rapproché de la relégation. Sèchement battus à Angers (4-1), les Girondins occupent désormais la place de lanterne rouge, à deux journées de la fin de saison. La faute, aussi, à la victoire à la dernière minute de Metz contre Lyon (3-2). Tombés de haut une semaine après leur victoire à Marseille, les Gones, huitième, disent presque adieu à leurs rêves de qualification européenne.

Rugby : Cinq clubs français verront une demi-finale européenne

Ils ont été renversants, souvent brillants et acharnés. Sur les six clubs engagés ce week-end seul Montpellier - contraint à un duel fratricide contre La Rochelle - a loupé le coche. Du reste, Toulouse, le Stade Rochelais donc et le Racing 92 en Champions Cup, ont arraché leurs places pour les demi-finales européennes. Lyon et Toulon engagés en Challenge Cup en on fait de même.

Samedi 7 mai, Toulouse avait posé les bases d'un week-end incroyable et tout en suspense en éliminant le Munster, à Dublin, au terme d’une rare séance de tirs au but. En demi-finale, les hommes d’Ugo Mola affronteront le Leinster tombeur de Leicester.

Les Maritimes se sont quant à eux imposés en patron à Marcel-Deflandre face à Montpellier (31-19). Les Rochelais rencontreront le Racing 92, qui a battu Sale, sur un score plus flatteur (41-22) que sa performance ne le méritait.

En Challenge Cup, Lyon a également inversé le cours du match pour écarter Glasgow (35-27) et rejoindre le dernier carré. Le LOU y retrouvera les Wasps. Dans l'autre quart de finale où se trouvait un club tricolore, Toulon est venu à bout des London Irish (19-18). Les coéquipiers de Charles Ollivon devront se défaire des Saracens s'ils veulent aller chercher le premier titre de leur histoire en Challenge Cup.

Formule 1 : Max Verstappen premier vainqueur de l'histoire à Miami

Le premier Grand Prix de Miami de l'histoire a souri à Red Bull, et à son pilote néerlandais. Troisième sur la grille de départ, Max Verstappen s'est imposé à l'issue d'une course peu emballante, où le spectacle a animé le paddock plus que la piste. Une victoire qui lui permet de grignoter son retard et de revenir à 19 points du leader du championnat du monde, Charles Leclerc. Le Monégasque, pourtant parti en pole, n'a pas pu lutter face à la puissance de la Red Bull sur le tracé floridien, et a terminé deuxième, devant son coéquipier Carlos Sainz.

Tennis : Ons Jabeur et Carlos Alcaraz sacrés à Madrid, Gilles Simon raccroche

Elle s'avance comme l'une des favorites pour Roland-Garros (22 mai-5 juin). Sur la terre battue madrilène, la Tunisienne Ons Jabeur, 10e joueuse mondiale, a remporté le deuxième titre de sa carrière. Et, dans le même temps, elle est devenue la première joueuse arabe à s'imposer dans un tournoi WTA 1000 - l'équivalent chez les femmes d'un Master 1000. Au terme d'un match décousu, la joueuse de 27 ans a battu l'Américaine Jessica Pegula en trois sets (7-5, 0-6, 6-2).

Dreams do come true

I love you all!!



Thank you Madrid, thank you to everyone who came and supported me. I am so grateful. Thank you to my familly and to the best team: Karim, Issam & Mélanie, you guys are amazing! ❤️ pic.twitter.com/3Bge7Qvr6G — Ons Jabeur (@Ons_Jabeur) May 7, 2022

Chez les hommes, Madrid a vibré toute la semaine devant les exploits de la pépite espagnole Carlos Alcaraz. Après avoir éliminé coup sur coup son idole Rafael Nadal puis le Serbe Novak Djokovic, le jeune prodige (désormais numéro 9 mondial) a surclassé l'Allemand Alexander Zverev en finale (6-3, 6-1). Cette victoire lui permet de décrocher son deuxième Masters 1000 et le place parmi les favoris pour Roland-Garros, dans moins de deux semaines.

Côte tricolore, après Jo-Wilfried Tsonga, c'est au tour de Gilles Simon d'annoncer sa retraite sportive prochaine : l'ancien numéro 6 mondial raccrochera à la fin de la saison.

Ce fut une aventure magique, merveilleuse et extraordinaire. Elle s’arrêtera à la fin de l’année. Un énorme MERCI à tous ceux qui l’ont rendue possible.

Il n’y a aucune tristesse, aucun regret. Juste la volonté de mettre tout ce qu’il me reste. Sur chaque match, jusqu’à la fin. — Gilles SIMON (@GillesSimon84) May 7, 2022

Handball : Huitième sacre de rang pour les joueurs du PSG

Les handballeurs parisiens n’en finissent pas de confirmer leur suprématie dans l’Hexagone. Pour la neuvième fois - et la huitième consécutive -, les hommes de Raul Gonzalez ont décroché le titre de champion de France. Avec leur victoire, vendredi 6 mai, face à Montpellier (37-33), les Parisiens comptent onze points d’avance sur leur premier poursuivant (Nantes) et ne pourront plus être rejoints, à cinq journées de la fin de la Starligue.