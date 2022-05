Madrid : victorieuse face à Jessica Pegula, la Tunisienne Ons Jabeur devient la première joueuse arabe à remporter un tournoi WTA 1000

La Tunisienne Ons Jabeur, 10e joueuse mondiale, a remporté le deuxième titre de sa carrière, le plus prestigieux, samedi soir à Madrid aux dépens de l'Américaine Jessica Pegula (14e), battue 7-5, 0-6, 6-2, à deux semaines de Roland-Garros (22 mai-5 juin).

Ons Jabeur entre dans l'histoire

Jabeur (27 ans), qui disputait sa sixième finale, ne s'était jusque-là imposée qu'une fois, à Birmingham en 2021. La Tunisienne devient la première joueuse arabe à inscrire à son palmarès un tournoi WTA 1000, la catégorie la plus relevée après les Grand Chelem, l'équivalent des Masters 1000 sur le circuit masculin.

Il y a deux ans, elle était devenue la première joueuse arabe à se hisser en quarts de finale en Grand Chelem, à l'Open d'Australie 2020, une performance qui lui avait permis de faire son entrée dans le Top 50. Puis l'année dernière, la première à être titrée sur le circuit WTA.

Jabeur grimpera à la septième place mondiale lundi. Elle égalera ainsi son meilleur classement atteint en novembre dernier.

Favorite pour le titre dans cette finale, la joueuse tunisienne a tenu son rang malgré un moins bon départ que son adversaire, qui a mené 4 jeux à 1 dans le premier set, et malgré une panne sèche dans le deuxième : du début de la deuxième manche au début de la troisième, elle a perdu quatre fois de suite son service.

Jabeur est ensuite parvenue à retrouver ses esprits et elle a réussi à s'imposer en un peu moins de deux heures, sur un service gagnant. Jabeur et Pegula disputaient leur première finale en WTA 1000. Avant la semaine madrilène, l'une et l'autre avaient jusque-là plafonné en demi-finales, à Indian Wells l'année dernière pour la Tunisienne, à Miami au printemps pour Pegula.