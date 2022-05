Coupe de France : 21 ans après son dernier titre, le FC Nantes s'impose face à Nice

Le successeur du Paris Saint-Germain est jaune et vert. Le FC Nantes a remporté la Coupe de France, samedi 7 mai, en prenant le meilleur sur l’OGC Nice en finale (1-0). Au cours d'un match disputé, les Canaris ont fait la différence vingt secondes après le retour des vestiaires en obtenant un penalty transformé par Ludovic Blas (47e). L'avantage acquis n'a jamais été cédé, même s’il a fallu un double sauvetage d’Alban Lafont et d’Andrei Girotto sur sa ligne, face à Amine Gouiri puis Andy Delort (71e), pour éviter une égalisation niçoise. La fin de match a été tendue, un début de bagarre éclatant dans le temps additionnel, mais elle n’a pas empêché les joueurs d’Antoine Kombouaré d’exulter au coup de sifflet final.

La bataille avait déjà été remportée dans les gradins avant le match lorsqu'un gigantesque tifo a été déployé sur toute la hauteur de la tribune où la Brigade Loire avait élu domicile. Moins d'un an après avoir arraché son maintien dans l'élite in extremis, en barrages, le club de Loire-Atlantique s'offre la quatrième Coupe de France de son histoire et son premier titre depuis 21 ans. La fin de l’épopée de Calais en 2000 ne restera pas le dernier souvenir de sacre en Coupe de France. L'heure n'est plus à la nostalgie, mais à la célébration.

La fin des années noires

Il s’était déjà passé quelque chose de fort lorsqu’un élan irrésistible avait poussé les supporters à envahir la pelouse de la Beaujoire lors de la victoire aux tirs au but contre Monaco au tour précédent (2-2, 4-2 t.a.b). Comme si Nantes avait, enfin, terminé de manger son pain noir. La saison prochaine, les Canaris seront même européens car ce sacre leur ouvre directement la porte des phases de groupes de la Ligue Europa, une compétition qu’ils n’avaient plus disputée depuis 2001.

Pour l'OGC Nice, l'attente continue, 25 ans après le dernier titre en Coupe de France. Le manque de réalisme de son fer de lance virevoltant, Amine Gouiri, aura pesé lourd dans la balance. Pour Christophe Galtier, l'objectif est désormais de remotiver ses joueurs pour obtenir une place européenne par le championnat. A trois journées de la fin, les Aiglons sont sixièmes, à cinq points d'une place en Ligue des champions, mais à seulement deux de la Ligue Europa.