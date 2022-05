Tennis : Gilles Simon arrêtera sa carrière à la fin de la saison

Clap de fin en vue pour Gilles Simon ! Le Français, ancien numéro 6 mondial et vainqueur de 14 tournois sur le circuit ATP, a annoncé samedi 7 mai qu'il mettrait un terme à sa carrière à la fin de la saison. "Ce fut une aventure magique, merveilleuse et extraordinaire. Elle s'arrêtera à la fin de l'année. Il n'y a aucune tristesse, aucun regret. Juste la volonté de mettre tout ce qu'il me reste. Sur chaque match, jusqu'à la fin, a tweeté le Niçois, âgé de 37 ans. Un énorme MERCI à tous ceux qui l'ont rendue possible", a-t-il ajouté.

Actuellement 158e au classement ATP, Simon a connu son meilleur classement avec la 6e place mondiale le 5 janvier 2009, après une saison 2008 faste avec trois titres (Bucarest, Indianapolis et Casablanca) et surtout une demi-finale au Masters 1000 de Toronto (dur) et une finale au Masters 1000 de Madrid (dur) avec au passage une victoire contre Rafael Nadal en demies.

Tsonga et Simon, une page du tennis français se tourne

Lors de cette saison 2008 durant laquelle il avait aussi battu Novak Djokovic, il s'était qualifié pour le Masters à Shanghai, s'offrant le scalp de Roger Federer avant de céder en demi-finale face à Djokovic, non sans avoir poussé le Serbe dans ses retranchements (4-6, 6-3, 7-5). Dans les tournois du Grand Chelem, il a disputé un quart de finale à Wimbledon en 2015, perdu contre le maître des lieux, Roger Federer, un niveau qu'il a également atteint en 2009 en Australie (défaite contre Rafael Nadal).

Simon est le deuxième membre de la génération talentueuse du tennis français de la fin des années 2000 et des années 2010 à annoncer la fin prochaine de sa carrière, après Jo-Wilfried Tsonga qui a annoncé il y a un mois qu'il raccrochera après Roland-Garros.