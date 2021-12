France-Norvège : cinq bonnes raisons de regarder la finale du Mondial de handball

C'est un final explosif qui s'annonce. Les Françaises, championnes olympiques en titre, affrontent, dimanche 18 décembre, à 17h30, la Norvège, championne d'Europe l'an passé et médaillée de bronze à Tokyo.

La finale du championnat du monde de handball promet un duel hargneux entre deux nations habituées à se rencontrer au plus haut niveau. Et si cette affiche ne vous a pas encore convaincus, voici cinq arguments en guise d'amuse-bouche.

Parce que ce sont les deux meilleures équipes au monde

En 2020, l'affiche du championnat d'Europe était identique à celle de dimanche. La France faisait déjà face à la Norvège. Au jeu des titres internationaux, les deux nations avancent au coude-à-coude sur ces vingt dernières années. Championne olympique en 2008 et 2012, en bronze en 2016 et 2020, la Norvège devance la France, championne olympique à Tokyo, vice-championne à Rio en 2016.

Sur la scène européenne, les Norvégiennes ont décroché sept titres de championnes d'Europe (et un titre de vice-championnes) sur les neuf dernières éditions. Les Françaises ont quant à elles décroché deux titres et trois médailles d'argent (depuis 2002).

En championnat du monde, les deux équipes sont des habituées du podium. Norvège et France ont décroché chacune deux titres mondiaux sur les neuf dernières éditions (depuis 2003). Seule la Russie a fait mieux (sacrée en 2005, 2007, 2009).

À noter que les Françaises disputeront dimanche la sixième finale en championnat du monde de leur histoire. Elles avaient obtenu l'argent en 1999, 2009 et 2011, et l'or en 2003 et 2017. Un troisième titre leur permettrait d'intégrer le club très fermé des meilleures nations de handball de tous les temps (Russie, 7 titres - Norvège, 3 titres).

Parce qu'une victoire signerait un doublé international historique

Peu de nations peuvent se targuer d'avoir remporté, à quelques mois d'intervalle, un doublé international. Dans l'histoire, seules les filles de l'URSS (JO 1980, Mondial 1982) et le Danemark (JO 1996, Mondial 1997) ont réalisé le doublé dans cet ordre.

Les Norvégiennes, de leur côté, ont détenu les trois titres majeurs du handball en devenant championnes d'Europe en 2010, championnes du monde en 2011 puis championnes olympiques aux Jeux de Londres en 2012, à l'apogée de leur domination.

Les Bleues d'Olivier Krumbholz auront à cœur d'aller chercher un doublé de prestige pour asseoir un peu plus leur main-mise sur le handball mondial.

Vous imaginez ?

Rio 2016 :

Euro 2016 :

Mondial 2017 :

Euro 2018 :

Mondial 2019 :

Euro 2020 :

Tokyo 2020 :

Mondial 2021 : ou ?

7 médailles en 8 compétitions pour les #FemmesDeTalent #EspritHandball — Esprit Handball Caisse d’Epargne (@EspritHandball) December 17, 2021

Parce que la Norvège est la bête noire des Françaises

Françaises et Norvégiennes se croisent très régulièrement dans le dernier carré de grandes compétitions internationales. Des rencontres qui tournent souvent à l’avantage des Scandinaves, qui l’ont emporté en demi-finale de l’Euro en 2004, puis en finale du championnat du monde en 2011 (24-32), et en demi-finale de l’Euro en 2016 (16-10).

Mais les Bleues ont inversé la tendance en 2017, en triomphant en finale du championnat du monde (23-21). En revanche, retour à la "normale" en finale du championnat d'Europe 2020 où les Norvégiennes ont damé le pion aux Françaises (20-22). Des matchs très serrés qui laissent envisager une finale relevée dimanche.

Sur le mondial, les Norvégiennes ont montré un jeu agressif et précis, emmenées par Stine Oftedal, l'une des meilleures joueuses au monde. Les Scandinaves ont ainsi pris leur revanche sur les Russes (victoire 3-28 en quarts de finale), qui les avaient privées de finale aux Jeux de Tokyo, il y a un peu plus de quatre mois.

Seul un match nul concédé lors du tour principal contre la Suède (éliminée par la suite en quart de finale par la France, 31-26), le 11 décembre dernier, a laissé entrevoir des failles chez les joueuses de Thorir Hergeirsson.

Parce que les dernières confrontations se sont jouées sur un fil

Sur les cinq dernières confrontations qui ont opposé la France et la Norvège, les Tricolores ont concédé quatre défaites et obtenu un nul.

Sur les deux derniers matchs amicaux, disputés en juillet 2021 à Bayonne, dans le cadre de la préparation olympique, les Françaises s'étaient inclinées lourdement (21-30) avant d'arracher le nul deux jours plus tard (28-28).

Les Tricolores avaient déjà laissé filer d'un petit point la victoire (29-28), le 3 octobre 2020 en Golden League, avant de retrouver, moins d'un mois plus tard, leur bête noire en finale du championnat d'Europe (défaite, 22-20).

Euro 2020 de hand : les Françaises vice-championnes d'Europe, battues par la Norvège 22 à 20, dimanche soir en finale de l'Euro 2020 à Herning, au Danemark. Il ne faut pas que la déception laisse oublier que depuis 4 ans, l'équipe de France c'est 5 médailles en 6 compétitions pic.twitter.com/f1IzsIstMj — Allez les FRAnçais-es (@allezlesFRA) December 20, 2020

Des marques de passage favorables à la Norvège, qui ont permis aux joueuses d'engranger de la confiance avant la finale de dimanche. Les Norvégiennes, frustrées par la médaille de bronze aux Jeux olympiques, visent un titre mondial qui leur échappe depuis 2015.

Parce que leur entraîneur, Olivier Krumbholz, vise le record

Olivier Krumbholz lors de la demi-finale du mondial de handball contre le Danemark, le 17 décembre 2021. (JOSEP LAGO / AFP)

Unanimement saluée à Tokyo, la réussite des Bleues est aussi celle d'Olivier Krumbholz et de son calme olympien. En s'étant imposé contre le Danemark en demi-finale, l'entraîneur des Tricolores s'est d'ores et déjà assuré de décrocher une treizième médaille internationale comme coach (deux médailles olympiques, huit médailles mondiales, deux médailles européennes).

À la fin de la rencontre, il érigera un nouveau record en France devant Claude Onesta (douze médailles), sélectionneur de l'équipe de France masculine de 2001 à 2016, qui avait réalisé avec ses joueurs le doublé JO-mondial en 2008 et 2009.

De quoi donner le ton de la rencontre qui s'annonce dimanche entre la France et la Norvège, à Granollers (Espagne).