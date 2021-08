Les Bleues tiennent leur revanche. L'équipe de France de handball s'est imposée en finale du tournoi olympique face au Comité olympique de Russie pour décrocher la médaille d'or, dimanche 8 août aux Jeux de Tokyo. Après la rencontre, le sélectionneur tricolore Olivier Krumbholz est revenu sur le superbe succès des Bleues.

"Comme toujours, une défense extraordinaire avec des gardiennes extraordinaires, analyse Krumbholz. On avait des sous-objectifs, comme bloquer ce diable de (Anna) Vyakhireva, on l'a fait quasiment tout le match et ça nous a donné beaucoup d'énergie."

"Une merveilleuse récompense"

Mais la victoire des Bleues est également passée par une attaque en pleine forme. "En attaque, on a vu du beau jeu, du liant, explique Krumbholz. Quand elles ont poussé fort, il y a eu des moments de tension. Mais on met 30 buts, on fait un écart, on a mené presque tout le temps."

La conclusion d'un long travail de la sélection tricolore. "C'est une merveilleuse récompense pour tout le monde, souligne Olivier Krumbholz. Tout le monde a énormément travaillé. Les leaders ont structuré les réponses à apporter en attaque et en défense. Le résultat est à hauteur de l'investissement."