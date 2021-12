Mondial de handball : les Françaises en demi-finales après leur succès sur les Suédoises

Médaillée d'or des derniers Jeux olympiques de Tokyo, l'équipe de France a gagné son billet pour les demi-finales du championnat du monde féminin de handball, en dominant la Suède (31-26), mercredi 15 décembre.

Sur le papier, le match promettait de la vitesse et du physique entre deux effectifs aux habilités bien distinctes. D'un coté, une attaque suédoise très puissante, emmené par Nathalie Hagman, la meilleure buteuse du tournoi, et de l'autre une défense françaises rompue à l'exercice des matchs à couperets. "Ce sont des matchs qui se tiennent et se finissent généralement dans les 10 dernières minutes", avait prophétisé l'entraineur des Bleues Olivier Krumbhloz.

"Mais personnellement je n'ai jamais perdu contre la Suède et j'espère que ca va continuer". Là-aussi, il ne s'était pas trompé. Mais la victoire a été acquise sur le fil après une bataille très serrée.

Hagman bulldozer, colle au score des tricolore

La défense tricolore, d'habitude très performante, a été à la peine face aux joueuses nordiques très rapides. Nathalie Hagman fut l'agent détonateur du match. Meilleure buteuse du tournoi, la Suédoise a fait siffler les filets français à huit reprises en première période (9 en tout). Redoutable à 7m (10e-14e-18e), la joueuse de Nantes s'est montrée insatiable.

Aucune faute n'était autorisée dans ce match où les Suédoises se sont montrées inflexibles. Les joueuses d'Olivier Krumbholz ont pourtant laissé filer quelques occasions. Pas plus de deux points d'écart ont séparé les deux formations sur la première mi-temps, offrant une égalité parfaite à la pause (15-15).

Première période de ce quart très âpre entre les Françaises et les Suédoises. Il va falloir se battre jusqu'au bout pour entrer dans le dernier carré !



Seconde période décisive

C'est dans une atmosphère irrespirable que les Françaises sont revenues dans l'enceinte de Granollers en Espagne. Emmenées par les taulières Allison Pineau, Grâce Zaadi et Béatrice Edwige, les Bleues ont creusé un premier écart à la 37e minute (20-17). Cinq points séparaient les Tricolores des Suédoises à la 42e minute, après un but marqué à longue distance par la gardienne Cléopatre Darleux. Les Françaises ont su trouver les espaces, offrant un festival de tirs.

Revenues à trois points dans les dix dernières minutes de jeu (29-26), les Suédoises ont montré une réelle intensité de jeu jusqu'aux dernières secondes. De quoi rappeler aux joueuses les Jeux olympiques de Tokyo où la France et la Suède s'étaient rencontrées à deux reprises. En phase de groupe, les deux nations s'étaient quittées sur une égalité parfaite (28-28) avant que la France ne s'impose en demi-finale (29-27).

Les Françaises, championnes olympiques en titre, ont su faire parler leur expérience pour maintenir leur avance. Elles ont désormais rendez-vous en demi-finale, vendredi 17 décembre, contre le Danemark, tombeur du Brésil.