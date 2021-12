Premier League : comment le Covid-19 met à plat le championnat anglais

Tradition parmi les traditions en Angleterre, le "Boxing Day" aura grise mine ce dimanche 26 décembre. Le "jour des boîtes", férié outre-Manche et qui d'ordinaire garnit les tribunes de tous les stades de Premier League le lendemain de Noël, n'échappe pas à une nouvelle vague de contaminations au Covid-19 qui bat des records un peu partout en Europe. Résultat : des matchs reportés, encore et toujours, et un calendrier déjà bien garni qui ne va cesser de s'alourdir pour les clubs de l'élite dans un futur proche...

⚽ Un Boxing Day 2021 particulier entre tradition, Covid-19 et lutte pour le Top 4 #PremierLeague https://t.co/X5ibhdgbQn — francetvsport (@francetvsport) December 26, 2021

9 décembre 2021 : les joueurs de Tottenham touchés, premier vent de frayeur dans le Royaume

Le 9 décembre dernier, alors que les Spurs de Tottenham doivent recevoir le Stade Rennais pour la dernière rencontre du groupe G en Ligue Europa Conference, huit joueurs ainsi que cinq membres du staff du club londonien sont testés positifs. Le match est reporté (puis la victoire sur tapis vert de Rennes sera prononcée, ndlr) tandis que le sort de la rencontre face à Brighton en championnat, prévu le dimanche 12 décembre, est lui aussi vite scellé et renvoyé aux calendes grecques.

Ce premier report en Premier League marque le début d'une triste série pour le championnat anglais, qui va rapidement voir la plupart des clubs aux prises avec un virus et son nouveau variant - Omicron - sans arriver à endiguer son expansion.

Effectifs décimés, interrogations sur la vaccination... La Premier League en plein doute

Brentford-Manchester United, Burnley-Watford... Au fil des jours, la situation sanitaire se dégrade et touche de plus en plus de rencontres. Elle oblige parfois les coachs à composer leurs effectifs en fonction des joueurs encore épargnés par le virus. C'est le cas notamment du Chelsea de Thomas Tuchel contre Wolverhampton (0-0), avec sept hommes testés positifs avant la rencontre dont Romelu Lukaku, Timo Werner et Callum Hudson-Odoi. La demande du technicien allemand de reporter le match n'a pas été entendue par la Premier League.

The Premier League is rife with COVID cases and 16% of the league has yet to receive a first shot. How did we get here, and will things get better? A+_ story by @MarkOgden_, @Marcotti, @LaurensJulien, @JamesOlley, @tomhamiltonespn and @RobDawsonESPN: https://t.co/Rk8d8rcmvh — James Tyler (@JamesTylerESPN) December 24, 2021

Un autre débat est nécessairement revenu sur la table : celui de la vaccination des joueurs. Selon les chiffres communiqués en début de semaine par le championnat anglais, 77% d'entre eux seraient complètement vaccinés (contre 98% en Italie, 95% en France ou 92% en Allemagne et en Espagne). Mais c'est surtout une donnée qui retient l'attention : près de 16% n'auraient pas reçu la moindre dose de vaccin contre le Covid-19 depuis le début de la pandémie.

Si certains managers comme Pep Guardiola (Manchester City) ou Steven Gerrard (Aston Villa) font le forcing auprès de leurs groupes, d'autres comme Sean Dyche (Burnley) défendent la liberté individuelle.

Un calendrier à redessiner

Après les trois rencontres reportées ce dimanche (Burnley - Everton, Liverpool - Leeds, Wolverhampton - Watford), ce sont 12 matchs qui n'ont pas pu être disputés depuis le 12 décembre. Et peut-être plus d'ici quelques jours... Dans le même temps, aucune décision sur le huis clos dans les stades ou des jauges dans les tribunes n'a été prise, contrairement à l'Écosse ou au pays de Galles.

Face à cette situation, les instances dirigeantes du foot anglais et les clubs tentent de discuter pour aménager le meilleur calendrier possible. Pas facile quand, pour paraphraser le manager des Spurs Antonio Conte, "vous avez un mur en face de vous qui prend toutes les décisions". Au soir de ce dimanche 26 décembre, Tottenham comptera toujours trois matchs de retard sur son rival du nord de Londres, Arsenal.

"Les joueurs portent la Premier League au plus haut niveau (...) Je pense qu'il faut les écouter très attentivement car personne ne veut endommager ce qui rend notre championnat si incroyable" Mikel Arteta, le coach d'Arsenal en conférence de presse

Alors comment faire, d'autant que la tenue prochaine de la Coupe d'Afrique des Nations (9 janvier au 6 février) va restreindre d'autant plus les options possibles pour les coachs de Premier League ? Pour le moment, seule une réduction des demi-finales de la Coupe de la Ligue anglaise à un seul et unique match - et non plus via un système aller-retour - est envisagée. Comme la saison passée. Pour le reste, rien de plus pour le moment.

Maintenu pour des raisons essentiellement financières plus que sportives, cet enchaînement de matchs de fin d'année oublie une donnée importante : les joueurs. Le capitaine de Liverpool Jordan Henderson s'était fait entendre il y a quelques jours, inquiet que "personne ne prenne en compte le bien-être" de ceux qui sont sur le terrain. Un message relayé par le coach des Gunners, Mikel Arteta : "les joueurs portent la Premier League au plus haut niveau et quand ils commencent à dire de telles choses, je pense qu’il faut les écouter très attentivement car personne ne veut endommager ce qui rend notre championnat si incroyable."