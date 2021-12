Premier League : Liverpool-Leeds et Wolverhampton-Watford reportés à cause du Covid

Les reports de matchs se poursuivent et s'enchaînent comme les cases d'un calendrier de l'Avent. Ce jeudi 23 décembre, ce sont deux nouvelles affiches qui ont été déprogrammées, en Angleterre, pour cause de Covid : Liverpool-Leeds et Wolverhampton-Watford. La Premier League a officialisé ces reports dans un communiqué. Les deux matchs devaient avoir lieu dimanche à 13h30, à l'occasion du Boxing Day.

"Le conseil d'administration a conclu que Leeds ne sera pas en mesure de jouer son match ce week-end en raison du nombre de joueurs atteints par le COVID-19, des blessures et des maladies, détaille le communiqué. Le terrain d'entraînement du club a également été fermé après consultation de la UK Health Security Agency et de la Premier League."

