Tottenham-Rennes : l'UEFA confirme la défaite sur tapis vert des Spurs, éliminés de la Ligue Europa Conférence

L'UEFA a annoncé lundi 20 décembre que le match Tottenham-Rennes en Ligue Europa Conférence, qui n'avait pas pu se jouer début décembre pour cause de cas de Covid-19 côté londonien, a été déclaré perdu sur tapis vert par les Spurs.

Aucune solution de reprogrammation n'ayant été trouvée après le report du match initialement prévu le 9 décembre, le président de la chambre d'appel de l'UEFA a prononcé la défaite du club anglais par forfait, sur le score de 3-0.

Tottenham termine donc troisième de son groupe de C4 (7 pts), faute d'avoir eu l'opportunité de doubler sur le Vitesse Arnhem (2e, 10 pts), et est éliminé de toute compétition européenne cette saison. Les Néerlandais affronteront, eux, le Rapid Vienne lors du barrage en février prochain. Rennes, déjà qualifié comme premier de groupe, n'avait plus rien à craindre ni à espérer de ce dernier match de poule.

