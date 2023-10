On vous résume la polémique Karim Benzema, accusé par Gérald Darmanin de liens avec les Frères musulmans

Le footballeur, qui a apporté son soutien aux Palestiniens, a été accusé de liens avec l'organisation islamiste par Gérald Darmanin. Il a annoncé jeudi, via son avocat, porter plainte contre le ministre de l'Intérieur.

C'est un soutien qui n'est pas passé inaperçu. Karim Benzema, engagé depuis le mois de juin avec le club d'Al-Ittihad, en Arabie Saoudite, a pris position en faveur de la cause palestinienne sur les réseaux sociaux. Un peu plus d'une semaine après le début du conflit entre Israël et le Hamas, le joueur a été l'un des seuls sportifs français à réagir par une publication sur X (anciennement Twitter), "likée" par 600 000 personnes. "Toutes nos prières pour les habitants de Gaza, victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants", a écrit Karim Benzema, dimanche 15 octobre.

1 Des accusations signées Gérald Darmanin

24 heures après la publication de Karim Benzema, le ministre de l'Intérieur a accusé le footballeur d'être "en liens, on le sait tous, notoires, avec les Frères musulmans", lundi sur CNews. Cette organisation islamiste sunnite, née en Egypte, est extrêmement controversée et considérée comme terroriste par sept pays, mais pas par la France ni par l'Union Européenne. Le Ballon d'or 2022 a vigoureusement démenti cette accusation, mercredi par la voix de son avocat. "Prier le 15 octobre pour des populations civiles sous les bombes qui n'épargnent ni les femmes ni les enfants ne constitue évidemment ni 'propagande pour le Hamas', ni 'complicité de terrorisme ni actes de collaboration'", a soutenu Maître Hugues Vigier.

Interrogé par franceinfo, le ministère de l'Intérieur a détaillé ensuite les raisons de ces accusations. "Depuis plusieurs années, nous constatons une lente dérive des prises de position de Karim Benzema vers un islam dur, rigoriste, caractéristique de l'idéologie frériste consistant à diffuser les normes islamiques dans différents espaces de la société, notamment dans le sport", affirme le cabinet de Gérald Darmanin, qui accuse le joueur de "prosélytisme sur les réseaux sociaux autour du culte musulman, comme le jeûne, la prière, le pèlerinage à la Mecque".

Enfin, le ministère de l'Intérieur évoque le "like" de Karim Benzema sur une publication Instagram du combattant russe de MMA Khabib Nurmagomedov : "Un véritable appel à la haine à la suite de la publication de caricatures du prophète Mahomet dans la presse française".

2 Des réactions politiques en cascade

"Aucun mot pour les victimes juives, les otages, notamment français ou sur l'attaque islamiste à Arras. Karim Benzema a la prière très sélective", a écrit sur X Valérie Boyer, quelques heures seulement après la publication de Karim Benzema. Puis, après la déclaration de Gérald Darmanin, la sénatrice Les Républicains des Bouches-du-Rhône a demandé mercredi sur X qu'on retire "a minima" le Ballon d'or de Karim Benzema, pour une "sanction symbolique", mais également sa nationalité française. "Pactiser avec ceux qui nous déclarent la guerre, reviendrait à trahir son pays", conclut Valérie Boyer. Cette proposition de déchéance de nationalité a été soutenue ensuite par Marion Maréchal, figure du parti Reconquête, sur le même réseau social.

Si Karim Benzema est en lien avec les Frères Musulmans, nous devons lui retirer a minima le Ballon d'Or (sanction symbolique) mais aussi et surtout sa nationalité française. Pactiser avec ceux qui nous déclarent la guerre, reviendrait à trahir son pays. https://t.co/zDwK6x3Tkq — Valérie Boyer (@valerieboyer13) October 18, 2023

Plus tôt dans la semaine, la députée européenne Nadine Morano a qualifié lundi sur Europe 1 Karim Benzema d'"élément de propagande du Hamas". Revenant sur ses années avec le maillot des Bleus, l'ancienne ministre a affirmé qu'il a été "le seul joueur de foot à se retourner pour cracher sur la Marseillaise. Là, il nous crache dessus une seconde fois. Il vit en Arabie Saoudite, il y est bien, il a choisi son camp, nous, nous choisissons le camp de la démocratie, c'est ça la différence".

Le publicitaire Frank Tapiro a lui-aussi critiqué la publication de Karim Benzema, lundi sur la chaine israélienne i24NEWS, dénonçant un "hommage à géométrie variable". "Ils sont où les otages français, elles sont où les victimes de l'attentat odieux de samedi dernier ? a lancé Frank Tapiro. Il est complice du terrorisme, et c'est un collabo."

En parallèle, des élus de La France insoumise ont exprimé leur soutien à Karim Benzema, à commencer par Jean-Luc Mélenchon, qui s'adresse au joueur dans une publication sur X. "Je ne vous connais pas et je ne sais rien du foot. Mais le gouvernement et ses amis ont choisi de vous diaboliser", écrit jeudi le leader insoumis.

Bonjour Monsieur Benzema. Je ne vous connais pas et je ne sais rien du foot. Mais le gouvernement et ses amis ont choisi de vous diaboliser. Ils vous traitent de "français de papier". Avec de tels ennemis qui parlent avec de tels mots vous devez être une personne remarquable,… — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) October 19, 2023

Thomas Portes, député LFI de Seine-Saint-Denis, a également réagi sur le réseau social. "De Darmanin à Zemmour en passant par Morano et Boyer, la haine raciste se déverse sans limite sur Karim Benzema." L'eurodéputée insoumise Manon Aubry a, de son côté, commenté la proposition de Valérie Boyer sur la déchéance de nationalité en soulignant qu'il n'y avait "aucune base légale". Avant d'ajouter : "Le racisme par contre, c'est un délit".

3 Le joueur va porter plainte contre le ministre

Face à la polémique, Karim Benzema a décidé de porter plainte contre Gérald Darmanin "pour fausses informations et injures publiques", a annoncé jeudi sur RMC son avocat Hugues Vigier. "C'est du vent ce que dit le ministre", a insisté l'avocat, dénonçant une "démarche purement opportuniste". Karim Benzema "n'a aucun lien, ni de près ni de loin", avec l'organisation islamiste née en Egypte.

L'avocat du joueur est également revenu sur la proposition de déchéance de nationalité de la part de Valérie Boyer. "Karim Benzema est français, il n'a pas la double nationalité, il n'a jamais demandé ni voulu avoir la natonalité algérienne, a rappelé Me Hugues Vigier. Envisager la déchéance de nationalité pour des nationaux natifs, si on remonte l'histoire, c'est l'Allemagne nazie !" L'avocat de l'ancien attaquant des Bleus accuse également Nadine Morano et Frank Tapiro "d'avoir porté une atteinte profonde et insupportable à son honneur", auprès de nos confrères du Parisien