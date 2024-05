Paris 2024 : comment les athlètes valides et handicapés s’entraînent-ils ensemble ?

Les Jeux paralympiques commenceront le 28 août, ils feront suite aux Jeux olympiques. Dans ce contexte, athlètes et para-athlètes s’entraînent parfois ensemble.

Bérénice Cleyet-Merle et Renaud Clerc sont athlètes. Ils sont tous deux spécialistes du 1 500 mètres. Bérénice Cleyet-Merle concourt aux Jeux olympiques. Renaud Clerc, atteint d’hémiplégie, concourt aux Jeux paralympiques. Deux compétitions, deux catégories différentes, mais c’est ensemble qu’ils s’entraînent. "On travaille ensemble parce que l’on a, à peu près, le même niveau", explique Renaud Clerc. "Ma catégorie de handicap ressemble, au plus haut niveau mondial, à sa catégorie femmes", détaille-t-il. "Dans tout notre groupe, on est les seuls à avoir le même plan d’entraînement parce qu’au final, on a les mêmes objectifs de temps", abonde Bérénice Cleyet-Merle.

Se surpasser et oublier son handicap

Pour les para-athlètes, côtoyer des athlètes valides est une manière de se surpasser et d’oublier son handicap. C’est le cas d’Ugo Didier, sportif atteint d’une malformation au pied. "J’avais besoin de trouver une motivation, une émulation à l’entraînement", décrit le nageur Ugo Didier. "J’avais besoin de côtoyer des personnes qui nagent, pour certains et certaines, plus vite que moi", ajoute-t-il.

