Mort du président iranien Ebrahim Raïssi : une élection présidentielle dans 50 jours

Ebrahim Raïssi, l’un des présidents les plus conservateurs d’Iran qui n’hésitait pas à réprimer les manifestants, est décédé ce lundi 20 mai. Mais a priori, son décès n’entraînera pas de changement de politique.

Ebrahim Raïssi, le président iranien, est décédé dans un crash d'hélicoptère, lundi 20 mai. Il avait toutefois davantage un rôle d’exécutant et s’occupait des affaires courantes iraniennes, le véritable maître du pays étant l’ayatollah Ali Khomenei, depuis 1989. Le Guide suprême de la République islamique iranienne est aussi le chef des armées. Selon la Constitution, le vice-président Mohammad Mokhbér devrait assurer l’intérim. Il dirigera l’Iran pendant 50 jours avant l’organisation de nouvelles élections.

Des élections à venir

Au cours des prochaines semaines, les candidatures à l’élection présidentielle devront recevoir l’aval du Guide suprême, d’un Conseil restreint, et des Gardiens de la révolution. Les libéraux et réformateurs devraient être écartés au profit des candidats les plus durs, selon David Rigoulet-Roze, expert de l’Iran et chercheur associé à l’IRIS : "Toutes les instances du pouvoir sont aujourd’hui contrôlées par les ultras, que ce soit les ultras-conservateurs, dont Ebrahim Raïssi était une incarnation politique, ou que ce soit les ultra-radicaux qui étaient qui critiquaient beaucoup le président Raïssi pour son incompétence économique."