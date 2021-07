JO de Tokyo : Mélina Robert-Michon et les frères Lavillenie en piste, le rugby à 7 pour écrire l'histoire... Ce qu'il ne faut pas rater dans la nuit de vendredi à samedi

Huitième journée à Tokyo et le programme s'annonce encore bien rempli. Après les premières épreuves d'athlétisme vendredi, de nombreux Français sont sur les pistes. Il y aura aussi la fin du judo et du sabre féminin par équipes. Du côté des sports collectifs, on suivra le basketteur Evan Fournier et ses coéquipiers pour leur dernier match de poules, ainsi que le rugby à 7 féminin pour une première médaille historique. Voici ce qu'il ne faut pas rater dans la nuit de vendredi à samedi.

Du lancer de disque au saut à la perche, du monde sur les pistes

Programme chargé pour la deuxième journée d'athlétisme. Première épreuve à ne pas manquer : le saut à la perche. Les hommes se défieront samedi en qualifications. Si le forfait de Sam Kendricks, positif au Covvid-19, va dégager un peu la voie de ses concurrents, l'épreuve sera toutefois rude. Les Français Renaud et Valentin Lavillenie et Ethan Cormont devront se dépasser pour battre le Suédois Armand Duplantis, détenteur des records du monde en salle (6,18 m) et en plein air (6,15 m) et grand favori à Tokyo.

Autre tête d'affiche à ne pas manquer vendredi : Mélina Robert-Michon, vice-championne olympique à Rio en 2016, qui participera aux qualifications du lancer de disque. Enfin, il ne faudra pas rater non plus les séries du 800 m hommes, avec notamment le Français David Aubry, médaillé de bronze aux Mondiaux ainsi que les séries du 100 m haies féminin avec deux Tricolores engagées : Cyrena Samba-Mayela et Laura Valette.

Dernier match de poule pour les basketteurs

Premiers de leur poule et déjà qualifiés pour les quarts, les Tricolores ne pouvaient pas mieux débuter leur tournoi olympique. Victorieux des Américains et des Tchèques, ils devront encore assurer face à l'Iran pour leur dernier match de poule, ce qui leur permettrait de conserver la tête du groupe A, avant d'entamer les quarts de finale sereinement.

Nouvelle chance pour les triathlètes français

L’épreuve de triathlon en relais mixte fait partie des nouvelles épreuves intégrées cette année au programme des Jeux olympiques. Après les épreuves individuelles, où aucun Français n'est monté sur le podium, ils ont une nouvelle chance de briller. L'équipe de France sera composée, sans surprise, de Léonie Périault, Dorian Coninx, Cassandre Beaugrand et Vincent Luis.

Entrée sur le ring pour Sofiane Oumiha

Le Français Sofiane Oumiha ne rêve que de décrocher l'or olympique. Le vice-champion olympique des - 60kg en 2016 à Rio de Janeiro tentera de prendre sa revanche et de réaliser son rêve cette année à Tokyo. Il débutera sa compétition dans la catégorie des poids légers face à l'Américain Keyshawn Davis en huitièmes de finale.

De la natation avec Dressel, Ledecky et Hénique

La journée s'annonce bien chargée pour Caeleb Dressel. Sacré champion olympique du 100 m, l'Américain pourrait encore affoler les compteurs de la natation et décrocher de nouveaux records. À son programme : la finale du 100 m papillon, la demi-finale du 50 m, ainsi que la finale du relais 4x100 m quatre nages mixte.

Chez les femmes, Ariarne Titmus se dressera face à Katie Ledecky pour la finale du 800 m nage libre. Après son sacre sur le 400 m nage libre, l'Australienne tentera une nouvelle fois d'éclipser l'Américaine.

Il y aura également une Française dans les bassins, Mélanie Hénique, à l'occasion des demi-finales du 50 m nage libre. Elle tentera d'accéder à la finale et d'apporter une première médaille au clan tricolore.

Le rugby à 7 pour une première médaille olympique

Les Bleues sont toujours en course pour l'or. Après avoir dominé en poules les Fidji, le Brésil, le Canada, ainsi que la Chine en quarts de finale, les Françaises disputeront leur demi-finale face aux Britanniques (4h30), quatrièmes aux Jeux de Rio en 2016. La rencontre s'annonce très serrée entre les deux équipes. En cas de victoire, les Bleues s'assureront une première médaille olympique dans leur discipline.

Du judo par équipes mixtes pour écrire l'histoire

L'équipe de France de judo pourrait bien battre le record de médailles décrochées aux Jeux olympiques. Avant l'épreuve par équipes mixtes de samedi, les Français totalisent sept médailles, autant qu'à Barcelone (1992) et à Londres (2012).Et la France est bien placée pour aller en chercher une huitième avec l'épreuve par équipes mixtes. Teddy Riner en a fait un réel objectif : "Si on arrive à prendre l'or, je serai trois fois champion olympique", a déclaré le judoka français après avoir décroché la médaille de bronze vendredi.

Les sabreuses repartent au combat

L'escrime tricolore pourrait repartir cette année des Jeux avec une quatrième médaille. Après la première médaille de bronze décrochée par Manon Brunet, l'équipe de France de sabre féminine repart au combat à l'occasion de l'épreuve par équipes. Manon Brunet, Charlotte Lembach, Cécilia Berder et Sara Balzer feront leur entrée en lice dès les quarts de finale face aux États-Unis et tenteront de suivre le même parcours que les fleurettistes françaises, médaillées d'argent jeudi.

