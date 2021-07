JO 2021 - Athlétisme : positif au Covid, le double champion du monde du saut à la perche Sam Kendricks déclare forfait

C'est un coup de tonnerre qui s'est abattu à Tokyo, comme un rappel que ces Jeux olympiques de l'ère du Covid sont uniques. L'Américain Sam Kendricks, 28 ans, a été déclaré positif au Covid, jeudi 29 juillet, et doit par conséquent déclarer forfait pour le concours du saut à la perche qui commence par les qualifications, samedi.

(1/3) The health and safety of our athletes, coaches and staff is our top priority. We are saddened to confirm that Sam Kendricks tested positive for COVID-19 and will not compete in the Olympic Games Tokyo 2020.