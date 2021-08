JO 2021 : Bolt attend son successeur sur 200 m, des chances françaises en voile et en saut d'obstacles... Ce qu'il ne faut pas manquer mercredi

Encore une belle journée de sport à Tokyo, mercredi 4 août. En plus des finales masculines du 200 m, du 800 m et du lancer de marteau, les équipes de France féminines de basket et de handball joueront leur place en demi-finale. De nouvelles médailles pourraient aussi être ajoutées au compteur de la délégation française en saut d'obstacles, en voile et en cyclisme sur piste alors que Kevin Mayer, dans la nuit, n'a pas du tout rassuré sur son état de forme.

Mayer continue son décathlon

Après le 100 m, le saut en longueur et le lancer de poids cette nuit, Kevin Mayer, touché au dos, s'accroche dans sa quête de l'or olympique avec au programme le saut en hauteur ainsi que le 400 m. Mais cela s'annonce compliqué pour le Français, qui a confié s'être bloqué le dos à son arrivée à Tokyo et "ne prendre aucun plaisir" depuis le début de son decathlon.

Autre Français en lice, Gabriel Tual sur 800 m. Dimanche, il a terminé sa demi-finale en troisième position en 1'44''28. Une troisième place qui lui a permis de décrocher son ticket pour la finale avec en prime un nouveau record personnel au compteur. Pour accrocher le podium, il aura fort à faire avec le Kényan Ferguson Rotich qui a signé le meilleur temps des demies en 1'44''04.

Quentin Bigot sera lui aussi engagé dans une finale mercredi, celle du lancer de marteau. Le Français s'est qualifié dès son deuxième essai avec un jet à 78,73 m. Il a terminé quatrième des qualifications et tentera de monter sur le podium.

Les successeurs de Bolt sur 200 m dans les starting-blocks

L'ombre d'Usain Bolt plane encore à Tokyo. Le Jamaïcain, toujours détenteur du record du monde du 200 m en 19''19 en 2009 et du record olympique en 19''30 en 2008, attend son héritier sur le 200 m, après le sacre de Marcell Jacobs sur 100 m. Mardi, le Canadien Andre De Grasse, déjà médaillé de bronze sur le 100 m, a été impressionnant en signant le meilleur temps des demi-finales (19''73).

Juste derrière, ses concurrents sont eux aussi présents avec les Américains Kenneth Bednarek (19''83) et Noah Lyles (19''99) ainsi que le Canadien Aaron Brown (19''99). Sans oublier la nouvelle pépite du sprint américain, Erriyon Knighton, qui a couru en 20''02 en demi-finale. À seulement 17 ans, il a signé le sixième temps des demies.

Les femmes à l'honneur en handball et basket

Après les qualifications des handballeurs, des volleyeurs et des basketteurs tricolores mardi, place aux quarts féminins. Les handballeuses seront les premières à entrer sur le terrain face aux Néerlandaises. Qualifiées de justesse grâce à leur victoire contre le Brésil (29-22) lors du dernier match de la phase de poule, les Françaises devront encore élever leur niveau de jeu pour défier les favorites du tournoi et championnes du monde en titre, qui n'ont concédé qu'une seule défaite face à la Norvège dans le groupe A.

Au basket aussi, la qualification s'est jouée in extremis. Les Bleues sont sorties des phases de poules avec deux défaites pour une victoire. Avec les quarts de finale, la compétition se durcit encore pour les joueuses de Valérie Garnier qui devront se surpasser pour tenter de l'emporter face aux Espagnoles, invaincues dans ce tournoi olympique. La tâche est d'autant plus difficile que l'Espagne est la véritable bête noire des Bleues, et n'a plus perdu contre la France en match officiel depuis 2015.

Qualifications pour les féminines en escalade

Après les qualifications des frères Mawem, qui ont ouvert la voie mardi, c'est donc au tour des femmes de se lancer dans les qualifications. Les grimpeuses débuteront comme leurs homologues masculins par le combiné vitesse, puis par le bloc avant de passer à la difficulté. Deux Françaises tenteront de se qualifier, Anouck Jaubert et surtout Julia Chanourdie, la meilleure chance tricolore à Tokyo.

À 25 ans, elle est devenue, en novembre 2020, la troisième femme à réussir l'ascension de la voie Eagle 4 au pied du Mont Ventoux (Vaucluse), cotée 9b, soit un niveau maximal sur l'échelle de difficulté de l'escalade.

Pour tout comprendre de l'épreuve d'escalade, voici une vidéo explicative :

Une médaille quasiment assurée en d ériveur double féminin

La médaille est toute proche pour Camille Lecointre et Aloïse Retornaz. Les deux skippeuses, engagées en 470 (catégorie du dériveur double femmes en voile), ont réalisé un très beau parcours depuis le début de leur compétition. À la veille de la Medal Race, autrement dit la course pour la médaille où les points sont doublés, les Françaises sont en deuxième position avec 42 points.

Lors de cette ultime course mercredi, elles devraient donc logiquement monter sur le podium. Lecointre et Retornaz pourraient notamment aller chercher l'argent, l'or étant plus compliqué à décrocher puisqu'il faudrait reprendre 14 points aux Britanniques.

Les pistards pour une nouvelle médaille, lancement du keirin féminin

Après avoir remporté la médaille de bronze en vitesse sur piste par équipes, Rayan Helal et Sébastien Vigier pourraient s'offrir un nouveau podium mais en individuel cette fois. Mercredi, les Français auront pour objectif de se qualifier dans l'épreuve de vitesse, discipline où les deux ont déjà excellé. Lors des championnats d'Europe Espoirs en 2018, Helal avait par exemple terminé premier en vitesse individuelle, en vitesse par équipes et en keirin.

Du côté des féminines, deux coureuses cyclistes feront également leur début aux Jeux olympiques. Les Françaises Coralie Demay et Mathilde Gros seront au départ du premier tour du keirin mercredi.

Un podium possible pour Nicolas Delmotte en saut d'obstacles

Nicolas Delmotte s'est qualifié mardi pour la finale du concours de saut d'obstacles des Jeux de Tokyo, où il sera le seul représentant tricolore. Le Français a réalisé un parcours sans faute, et sans dépassement de temps. Avec cette belle prestation, Delmotte se positionne comme l'un des prétendants au podium. Mais avant d'y arriver, il faudra surpasser le Britannique Ben Maher, qui est arrivé en tête des qualifications.

