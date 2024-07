Essuyant quelques sifflets, le chef de l'Etat a lancé officiellement les 33es JO des temps modernes, au terme d'une cérémonie mémorable sur la Seine.

Les JO sont lancés. "Je proclame ouverts les Jeux de Paris célébrant la 33e olympiade des temps modernes", a déclaré Emmanuel Macron, vendredi 26 juillet, selon la formule rituelle, au terme d'une cérémonie d'ouverture grandiose. Essuyant quelques sifflets, le président français s'est exprimé sur l'esplanade du Trocadéro, après les discours du président du comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris, Tony Estanguet, du patron du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, et devant 85 chefs d'Etat et de gouvernement, qui ont supporté stoïquement la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la capitale.

Dans un mélange d'images enregistrées et de douze tableaux le long de la Seine, le metteur en scène Thomas Jolly a convoqué l'histoire de France, avec pléthore de références culturelles et artistiques, comme une Marie-Antoinette tenant sa tête ensanglantée sous les airs de guitare enflammés du groupe de metal français Gojira. Aya Nakamura, l'artiste francophone la plus écoutée dans le monde, ou encore les stars internationales Lady Gaga et Céline Dion ont fait le show, ponctuant le défilé des athlètes sur la Seine. Les champions tricolores étaient eux à l'honneur des derniers relais de la flamme, avec Zinedine Zidane, Amélie Mauresmo, David Douillet. Marie-José Pérec et Teddy Riner ont finalement allumé la vasque olympique ensemble dans le jardin des Tuileries.