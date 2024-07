La star française du R&B a repris ses deux plus grands tubes, accompagnée de la Garde républicaine, depuis le pont des Arts.

Sa présence était certaine. Et elle avait été critiquée par une partie de la droite et de l'extrême droite qui avait manifesté son indignation, attaquée par des messages haineux sur les réseaux sociaux. Mais Aya Nakamura s'est bien produite lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024. La chanteuse française la plus écoutée à l'internationale a repris vendredi 26 juillet certains de ses plus grands tubes, lors du quatrième tableau de cette cérémonie, intitulé "Egalité", mais aussi deux titres de Charles Aznavour. La star est apparue après que le porteur de la flamme a allumé une mèche qui a ouvert la porte de l'Institut de France, siège de l'Académie française.

Elle a rejoint ensuite les 60 musiciens de la Garde républicaine sur le pont des Arts, qui relie le Louvre à l'Académie française, pour interpréter d'abord deux classiques de la chanson française, For me formidable et La Bohème de Charles Aznavour, avant de chanter Djadja et Pookie, les deux tubes qui ont fait sa renommée. Cette mise en scène, imaginée par Thomas Jolly et son équipe, voulait symboliser le trait d'union entre les arts dits "académiques", centralisés au Louvre, et les arts "modernes", afin de créer "une passerelle entre les générations, les registres musicaux et les langues", détaille le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques.