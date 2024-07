Sa présence à Paris avait mis la capitale en effervescence. Lady Gaga a interprété le titre emblématique du music-hall français, datant de 1961, Mon truc en plume de Zizi Jeanmaire, lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024, vendredi 26 juillet.

Depuis le square Barye, situé dans le 4e arrondissement, la star américaine a accueilli les premières délégations parties du pont d'Austerlitz quelques minutes auparavant.

Lady Gaga interprète "Mon truc en plumes" (version courte)

Choisie pour ces points communs avec Zizi Jeanmaire, l'artiste mondialement connue pour ses tubes Just Dance, Bad Romance et Poker Face était accompagnée par cinq danseuses, cinq danseurs et dix-sept musiciens, qui ont interprété une chorégraphie imaginée par la directrice de la danse de la cérémonie Maud Le Pladec et le chorégraphe Nicolas Huchard.