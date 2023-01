Coupe du monde de pâtisserie : les Britanniques veulent ramener le trophée à la maison

Alors que la Coupe du monde de pâtisserie se tient à Lyon du 20 au 21 janvier, les Britanniques, aidés par des maîtres français, comptent bien l'emporter.

Un ballet de gâteaux au chocolat, d’entremets et de desserts glacés. Une symphonie de couleurs acidulées et de saveurs enivrantes, bienvenue à la Coupe du monde de pâtisserie. 18 équipes nationales sont qualifiées pour la finale. Elles sont accueillies par Pierre Hermé et toutes les stars de la profession. Les candidats viennent du Chili, du Canada ou du Japon. Les Britanniques sont là aussi, bien décidés à monter sur le podium cette année. Parmi les Anglais, le pâtissier Nicolas Houchet, fier de représenter la Grande-Bretagne, où il vit en partie.



Dix heures d'épreuve

Pour cette compétition, rien n’est laissé au hasard. Les candidats repèrent les lieux où ils vont concourir pendant dix heures. Cette finale, les Britanniques y travaillent depuis un an à Londres (Royaume-Uni). Tout été pensé, testé et recommencé dans un laboratoire. Pour optimiser leurs chances, ils se sont entouré d’un meilleur ouvrier de France, Emmanuel Ryon, vainqueur en 1999. Peu avant 6h à Lyon, ils sont sur la ligne de départ. En dix heures, les équipes doivent réaliser un dessert au chocolat, un entremets glacé, des sucettes cocktails, un dessert de restaurant et une sculpture en glace. Le jury occupe, sent et goûte avant de voter. La France entrera en lice le 21 janvier.