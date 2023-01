Guerre en Ukraine : quels chars pour l'armée de Zelensky ?

Pour continuer à se défendre, l'Ukraine demande 300 chars de combat à l'Occident. Entre les tanks britanniques, les français et les allemands, lesquels sont les meilleurs ?

300 chars de combat. C’est ce que demande l’Ukraine aux occidentaux pour reprendre l’offensive et percer les lignes de défense russes. Les premiers à avoir répondu à l’appel sont les Britanniques, qui ont promis l’envoi de 14 tanks Challenger II. Ce char date des années 1990 mais reste un excellent modèle. Unique défaut, son canon rayé qui tire des obus dont le format n’est pas aux standards de l’Otan. Autre option, le char français Leclerc. La France a déjà promis l’envoi de chars légers, mais pour le Leclerc, ce sera non. Les 200 chars en ordre de marche suffisent tout juste à équiper quatre de nos régiments. En donner à l'Ukraine réduirait notre propre capacité de défense.



La Russie bien équipée

Le Leopard-II Allemand coche toutes les cases. Considéré comme le meilleur au monde, il équipe 13 armées européennes, à raison de 2 000 exemplaires. Il voit mieux, tire plus loin et plus vite que les principaux chars de l’époque soviétique. Ces derniers jours, la Pologne, la Finlande et d’autres pays ont fait pression pour arracher à l’Allemagne son accord afin de livrer des Leopard à l’Ukraine. En face, selon les médias russes, 200 tanks T90M auraient été envoyés dans le Donbass. Un modèle dernier cri. La Russie a également annoncé avoir produit ses premières torpilles nucléaires Poseidon, présentées comme dévastatrices et indestructibles.