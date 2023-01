Photo hebdo : pauvreté au Kenya, confrontation au Pérou, l’actualité de la semaine en images

Le 20 Heures du vendredi 20 janvier vous propose de revoir une semaine d’actualité en quelques clichés à travers le monde.

Au Pérou, c’est l’heure de la confrontation. Les paysans indigènes sont face au pouvoir. Ils revendiquent la démission de la présidente et la réforme de la constitution. Au Kenya, la pauvreté pousse des milliers de femmes au milieu des ordures. Elles risquent leur santé pour nourrir leur famille. En Allemagne, les trains tracent leur route, même quand celle-ci est coupée. L’eau inonde la terre. Tout au nord de la Chine, à -35°C, certains se réchauffent les pupilles de plaisir quand l’eau gèle au contact de l’air.

La Saint-Antoine en Espagne

Un nuage à la forme inhabituelle a illuminé le ciel de Turquie. Pour certains, il s’agit d’un ovni, pour d’autres, c’est l’œil divin. À la Saint-Antoine, les animaux en Espagne sont baptisés, une tradition qui perdure. Unis dans un même geste, un compagnon de vie de jeu et une jeune femme forment une ligne parfaite et parallèle, entre équilibre et élégance.