Nouvelle-Zélande : Jacinda Ardern, Première ministre du pays, surprend en annonçant sa démission

France 2

Article rédigé par D.Schlienger, N.Berthelot - France 2 France Télévisions 20 Heures

À 42 ans, après cinq ans et demi de pouvoir et une actualité rude et intense, la Première ministre néo-zélandaise a révélé son épuisement, vendredi 20 janvier, et a annoncé sa démission.

Rare sont ceux qui ont le courage de se retirer quand ils sont encore au sommet. Pourtant, Jacinda Ardern, Première ministre de Nouvelle-Zélande, pense qu’il est temps de s’en aller, même si l’émotion la submerge. "Aujourd’hui j’annonce que je ne me représenterai pas aux prochaines élections. Je sais ce que demande ce boulot et je n’ai tout simplement plus l’énergie pour lui faire honneur", a-t-elle déclaré, vendredi 20 janvier. La plus jeune cheffe de gouvernement au monde Sa décision a surpris tout le monde dans son pays mais aussi à l’international. Mais depuis cinq ans et demi à ce poste, elle étonne. À 37 ans, elle devenait la plus jeune cheffe de gouvernement au monde. Elle fait rayonner son pays, marque par son empathie, notamment après l’attentat meurtrier dans une mosquée. Sa popularité était en baisse à cause des difficultés économiques de son pays mais elle avait de bonnes chances d’être réélue.