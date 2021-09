Photo Hebdo : de la décharge de Nairobi aux 73 ans de la Corée du Nord, l'actualité de la semaine en images

Photo Hebdo retrace l'actualité à travers des clichés pris partout dans le monde. Un homme travaille en plein milieu de la plus grande décharge de Nairobi au Kenya. Pour cet homme, c'est un travail, mais pour les charognards tout autour, c'est un festin.

Ils sont Afghans et journalistes, un crime selon les talibans. Détenus pendant des heures et torturés pour avoir couvert une manifestation de femmes à Kaboul, il sont amochés et fuient le regard de l'objectif. Mais sur une autre photo prise au cœur de l'Afghanistan, une famille dans un parc délabré et les manèges qui font rire les enfants montrent que la vie continue.



La Corée du Nord fête ses 73 ans

Pour les 73 ans de la Corée du Nord, un cliché met à l'honneur l'unité d'intervention d'urgence du pays contre les épidémies. Officiellement, le régime autoritaire de Pyongyang n'a jamais reconnu le moindre cas de Covid.

Changeons de décor en Arctique, où un ours polaire semble abattu sur un morceau de glace qui ne cesse de rétrécir. Chaque année, la banquise de l'Arctique perd plus de 47 000 kilomètres carrés. Une superficie plus grande que le Midi-Pyrénées.