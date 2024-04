Van der Poel dans l'histoire, Toulouse intraitable en Champions Cup, la revanche de Kopecky... Le récap sport du week-end

Paris-Roubaix, la Ligue 1, la Champions Cup et la Formule 1... Le week-end a été dense en termes d'actualité sportive.

Dans un week-end sportif dominé par le Paris-Roubaix et l'écrasante victoire de Mathieu Van der Poel, le Paris Saint-Germain a brillé par son manque d'inspiration samedi face à Clermont, dernier de Ligue 1 (1-1), les clubs français ont presque réussi le carton plein en Champions Cup, et Max Verstappen l'a encore emporté, dimanche, au Japon.

Paris-Roubaix : Van der Poel seul au monde, Kopecky prend sa revanche

Des champions du monde en confiance sur les pavés de l'Enfer du Nord. Samedi, la Belge Lotte Kopecky (SD Worx) a montré la voie à suivre à Mathieu Van der Poel, en remportant son premier Paris-Roubaix à l'issue d'un sprint en petit comité sur le vélodrome de Roubaix. Un finish plein de suspense qui l'a vue s'imposer devant l'Italienne Elisa Balsamo (Lidl-Trek) et la Britannique Pfeiffer Georgi (DSM). Tout l'inverse de la course masculine.

Le Néerlandais, lui aussi avec son maillot arc-en-ciel sur le dos, a déposé le reste du peloton à 60 kilomètres de l'arrivée, dimanche, pour s'offrir un raid en solitaire et conserver son titre. Un doublé historique puisqu'il est devenu le premier coureur, depuis Tom Boonen en 2009, à accomplir cet exploit. Le petit-fils de Raymond Poulidor a levé les bras sur la piste du vélodrome de Roubaix avec trois minutes d'avance, un écart abyssal, sur son coéquipier belge Jasper Philipsen et le Danois Mads Pedersen.

Ligue 1 : le PSG manque sa répétition avant Barcelone, Brest en profite

À quatre jours de son quart de finale de Ligue des champions face au FC Barcelone prévu mercredi, le Paris Saint-Germain n'a pas aligné son équipe type face à Clermont, dernier du championnat, samedi. Pour l'occasion, Luis Enrique avait décidé de largement faire souffler ses cadres et avait titularisé deux jeunes des U19 (Yoram Zague et Senny Mayulu). Résultat, les Parisiens n'ont pas obtenu mieux qu'un match nul 1-1 face aux Auvergnats, après une égalisation arrachée après l'entrée de Kylian Mbappé.

Une déconvenue qui profite à Brest, qui s'est imposé 4-3 face à Metz, avant-dernier de Ligue 1, dans un match fou, dimanche. Les Bretons pointent désormais à dix points des Parisiens et se rapprochent d'une qualification en Ligue des champions. L'autre bonne opération du week-end est signée Monaco, qui conforte sa troisième place après sa victoire 1-0 face au Stade rennais, dimanche.

Champions Cup : Toulouse, La Rochelle et Bordeaux au rendez-vous des quarts

Trois sur cinq pour les clubs français en huitièmes de finale de Champions Cup. Si le week-end avait mal commencé pour les équipes tricolores avec une très large défaite lyonnaise samedi, en début d'après-midi, en terre sud-africaine face aux Blue Bulls (59-19), les Rochelais ont inversé la dynamique, à l'image de leur match. Menés 16-0 par les Stormers au Cap (Afrique du Sud), les champions en titre se sont finalement imposés d'un point 22-21, prenant leur revanche sur le match de poules remporté également d'une unité, mais par leurs adversaires (21-20). Libbok, celui qui avait fait basculer le premier de ces deux affrontements, a cette fois manqué sa transformation après la sirène, propulsant les joueurs de Ronan O'Gara en quarts.

Bordeaux-Bègles et Toulouse ont rencontré moins de difficulté à se défaire respectivement des Saracens (45-12) et du Racing 92 (31-7). L'UBB recevra les Harlequins et le Stade toulousain accueillera les Chiefs d'Exeter pour deux duels franco-anglais. Les Rochelais devront, pour leur part, de nouveau voyager dans un stade qu'ils connaissent parfaitement : l'Aviva Stadium de Dublin pour défier le Leinster, exactement comme lors de la finale de l'an dernier, remportée par les Maritimes.

Rugby à 7 : les Bleus enchaînent les podiums, les féminines frustrées

Sans Antoine Dupont, l'équipe de France masculine de rugby à 7 a échoué en finale du tournoi de Hong-Kong face à la Nouvelle-Zélande (10-7) dimanche, mais a signé un troisième podium en trois compétitions, après sa victoire lors du tournoi de Los Angeles. Des performances encourageantes avant les Jeux olympiques, où les Bleus retrouveront le demi de mêlée du Stade toulousain. L'équipe de France féminine rentre quant à elle bredouille de sa tournée asiatique, après s'être inclinée dans les dernières secondes de la petite finale face à l'Australie (21-24). Chez les filles aussi, ce sont les Néo-zélandaises qui soulèvent le trophée, après avoir dominé les Américaines (36-7).

Formule 1 : Max Verstappen s'impose sans trembler au Japon

Le triple champion du monde en titre Max Verstappen (Red Bull) a remporté haut la main le Grand Prix du Japon, son troisième succès en quatre courses cette saison en Formule 1, dimanche à Suzuka. Parti en pole position pour la quatrième fois en autant de Grand Prix cette année, "Mad Max" a dominé la course de bout en bout et décroché la 57e victoire de sa carrière, la troisième consécutive sur le circuit japonais. Une belle revanche pour le Néerlandais, contraint à l'abandon en Australie.

Son coéquipier Sergio Pérez a accroché la deuxième place et permis à Red Bull de réaliser un troisième doublé en quatre Grands Prix. Il s'empare de la deuxième place au championnat du monde avec 64 points, soit 13 de moins que Verstappen. L'Espagnol Carlos Sainz, vainqueur surprise à Melbourne, a complété ce podium peu original cette saison, devant son coéquipier monégasque Charles Leclerc, qu'il a dépassé à quelques tours de la fin du Grand Prix.