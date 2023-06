Toulouse roi du finish et du Top 14, les Bleues invaincues à l'Eurobasket, Verstappen égale Senna... Ce qu'il faut retenir du week-end de sport

En cyclisme, le Danois Mattias Skjelmose (Trek Segafredo) a remporté le Tour de Suisse, dimanche, deux jours après la disparition de Gino Mäder.

Du 22e titre de champion de France de rugby du Stade toulousain au rêve (encore) brisé de première Ligue des champions de handball du Paris Saint-Germain, en passant par le tour préliminaire sans faute de l'équipe de France féminine de basket à l'Euro, voici ce qu'il ne fallait pas manquer de ces deux jours de sport.

Rugby : Toulouse décroche son 22e titre de champion de France

Stade toulousain-Stade rochelais : la finale de Top 14 que tout le monde attendait entre les deux premières équipes de la saison régulière a tenu toutes ses promesses. Et, comme souvent, Toulouse en est sorti vainqueur (29-26), samedi, empochant son 22e sacre de champion de France.

La Rochelle a longtemps cru pouvoir décrocher son premier titre national et ainsi réaliser un doublé Champions Cup-Top 14 que seuls ses adversaires du jour (1996 et 2021) et Toulon (2014) avaient accompli. Les Maritimes menaient de quatre points, à deux minutes de la fin, avant l'essai libérateur de Romain Ntamack, auteur d'une folle percée de soixante mètres. Toulouse retrouve son bien, deux ans après son dernier bouclier de Brennus.

Basket : les Bleues tranquillement en quarts de l'Euro

Dimanche, l'équipe de France féminine défiait la Slovénie pour son troisième et dernier match du tour préliminaire de l'Eurobasket. Une dernière rencontre dénuée d'enjeu puisque les Bleues étaient déjà qualifiées directement en quarts de finale à la faveur de leur victoire contre l'Allemagne (58-50) et la Grande-Bretagne (63-57).

Sans convaincre, les joueuses de Jean-Aimé Toupane ont quand même dominé les Slovènes (73-68) pour signer un troisième succès de rang. Avec la Belgique, la France est l'une des deux seules nations invaincues à l'issue du premier tour. En quarts de finale, jeudi, elle affrontera le vainqueur du barrage entre le Monténégro et l'Italie, disputé lundi.

Handball : le PSG finit 4e de Ligue des champions

Le Paris Saint-Germain court toujours après sa première Ligue des champions. Il n'est pas question de football, mais de handball. Ce week-end, à Cologne, pour leur sixième apparition en huit ans au Final Four de la C1, les Parisiens ont encore manqué le coche. Ils ont été éliminés au bout du suspense contre le club polonais de Kielce (25-24), samedi, en demi-finales.

Dimanche, le PSG n'a pas relevé la tête et a manqué le podium en s'inclinant sans résistance face à Barcelone (37-31) lors de la petite finale. Le club allemand de Magdebourg a, de son côté, conquis sa 4e couronne européenne (1978, 1981 et 2002) en renversant Kielce en finale, après prolongation (30-29). Le club de l'est de l'Allemagne a réalisé un coup de maître pour son grand retour en C1 après sept années d'absence.

Cyclisme : le Tour de Suisse pour Skjelmose, en mémoire de Mäder

Dans des conditions forcément particulières après le décès de Gino Mäder (Bahrain Victorious), vendredi 16 juin, le Tour de Suisse a, comme souhaité par la famille, été jusqu'à son terme, dimanche. Au lendemain de son numéro en solitaire pour aller chercher la victoire d'étape, Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) avait 46 secondes de retard à combler sur le leader au général, le Danois Mattias Skjelmose Jensen (Trek Segafredo). Malgré un contre-la-montre réussi, le champion du monde belge n'a pas renversé la hiérarchie lors de la dernière étape entre Saint-Gall et Abtwil (25 km).

A 22 ans, c'est donc Mattias Skjelmose, troisième de l'étape à une seconde d'Evenepoel et 9 du vainqueur Ayuso, qui remporte cette course préparatoire au prochain Tour de France, une semaine après la victoire d'un autre Danois, Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), sur le Critérium du Dauphiné. Au classement général, Skjelmose termine devant Ayuso et Evenepoel. Il n'en sera que plus scruté pour son premier Tour de France cet été, où il est attendu comme le leader de la Trek-Segafredo, qui deviendra la Lidl-Trek le 30 juin.

Formule 1 : Max Verstappen dans les pas d'Ayrton Senna

Le double champion du monde en titre Max Verstappen (Red Bull) a remporté haut la main le Grand Prix du Canada, dimanche sur le circuit Gilles-Villeneuve de Montréal. Le Néerlandais, qui a devancé l'Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin) et le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), a décroché sa sixième victoire en huit courses cette année, la quatrième consécutive. Avec désormais 41 victoires à son palmarès, le natif de Hasselt (Belgique) égale une légende de la F1 : le Brésilien Ayrton Senna.

Avec ce succès, Max Verstappen a aussi signé le 100e succès de Red Bull en F1. Le constructeur autrichien, arrivé en F1 en 2005, rejoint ainsi le club fermé des écuries à 100 victoires avec Ferrari, McLaren, Mercedes et Williams. Au classement provisoire du championnat, le Néerlandais s'échappe encore un peu plus et possède désormais 69 longueurs d'avance sur son coéquipier mexicain Sergio Pérez, qui a pris la sixième place au Québec après s'être élancé de la douzième position.