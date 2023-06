Euro de basket 2023 : victorieuse face à la Slovénie, l'équipe de France termine le tour préliminaire sur un sans-faute mais sans convaincre

Déjà qualifiées pour les quarts de finale avant la rencontre, les Bleues ont terminé la phase de groupes par une troisième victoire en trois matchs, face à la Slovénie, dimanche.

Trois matchs, trois victoires : l'équipe de France féminine de basket termine invaincue son premier tour de l'Eurobasket. Déjà qualifiée en quarts de finale avant même d'entrer sur le parquet de l'Arena Stozice de Ljubljana, elle s'est imposée face à la Slovénie (73-68), dimanche 18 juin. Disputée face à un adversaire déjà éliminé, la rencontre n'avait pas d'autre enjeu que de permettre aux joueuses de Jean-Aimé Toupaine de monter en puissance, mais les lacunes des matchs précédents n'ont pas disparu.

Devant leur (maigre) public, les Slovènes voulaient finir sur une bonne note, elles qui n'avaient jamais quitté un championnat d'Europe sans la moindre victoire avant celui-ci. Elles ont failli réussir leur coup, installant le doute dans les têtes tricolores en menant au score pendant presque l'intégralité du deuxième et troisième quart-temps. Mais cinq points consécutifs de Sarah Michel (14 points) et un panier d'Alexia Chartereau (6 points) ont redonné l'avantage aux Françaises à l'entame du dernier acte (54-51). Une avance au score portée à dix unités (68-58) dans le quatrième-temps et bien gérée malgré un dernier rapproché à 40 secondes du terme (70-66).

Manque d'adresse à trois-points

Hormis un début de match très prometteur grâce à une judicieuse agressivité offensive (9-2, 4'), l'équipe de France ne s'est pas vraiment rassurée après deux succès déjà étriqués face à l'Allemagne (58-50) et la Grande-Bretagne (63-57). Sa première avance au score a d'ailleurs été rapidement dilapidée pour céder les commandes du match à son adversaire (9-10, 6'), dimanche.

"On a envie de montrer qu'on progresse", prévenait avant la rencontre le sélectionneur Jean-Aimé Toupane, sur BeIN Sports. Ses joueuses ne lui ont pas tellement donné raison. Offensivement, elles ont cruellement manqué d'adresse extérieure (6/22 à trois-points). Un domaine pourtant crucial pour prendre à défaut la défense de zone parfois proposée par la Slovénie, comme les Allemandes et les Britanniques lors des deux premières rencontres. Heureusement, Sandrine Gruda et Janelle Salaun (10 points chacune) ont pu trouver des solutions à l'intérieur ou dans le jeu intermédiaire.

"La défense n'a pas été là"

Plus inquiétant, l'équipe de France n'a pas non plus été convaincante en défense. Une première dans ce championnat d'Europe. "On n'est pas dans nos standards défensifs, ça nous met en difficulté", a admis Sarah Michel, à la mi-temps. Très souvent en retard sur les déplacements adverses, passives sur les positions extérieures, elles ont permis aux Slovènes de tirer dans un fauteuil à trois-points (9/24). "La défense n'a pas été là, on a précisé des choses à la pause et on s'y est remis, a concédé Jean-Aimé Toupane. L'important, c'est la réaction qu'on a eue."

Mais une mauvaise nouvelle est venue noircir le tableau de la soirée : la blessure d'Iliana Rupert. Touchée à l'épaule dans le deuxième quart-temps (16'), l'intérieure de 21 ans a quitté ses partenaires, direction l'hôpital pour passer des examens. Une fois le diagnostic posé, la France pourra se projeter sur son quart de finale, programmé jeudi. Elle défiera le vainqueur d'un barrage qui opposera l'Italie à un adversaire encore à déterminer. Le relief s'élèvera ensuite drastiquement avec une opposition probable face à la Belgique ou la Serbie, championne d'Europe en titre, en demi-finales.