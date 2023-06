Euro de basket 2023 : la France s'impose dans la douleur contre l'Allemagne pour son entrée en lice

Les Bleues se sont imposées face à l'Allemagne (58-50), jeudi, pour leur première rencontre de l'Eurobasket.

Ni séduisante ni convaincante, l'équipe de France a malgré tout assuré l'essentiel. Les Bleues se sont imposées dans la douleur face à l'Allemagne (58-50), jeudi 15 juin à Ljubljana (Slovénie), pour leur entrée en lice à l'Eurobasket 2023. Longtemps bousculées et brouillonnes offensivement, elles ont évité une défaite surprise avant de défier la Grande-Bretagne, vendredi (15 heures), pour le deuxième match du premier tour.

Face à une équipe d'Allemagne qui retrouvait une compétition internationale pour la première fois depuis 2011, les Tricolores, vice-championnes d'Europe lors des cinq dernières éditions, n'ont pas régné. Elles ont attendu les quatre dernières minutes pour s'assurer la victoire grâce à un 9-0 passé en trois minutes (55-45, 36'). Quatre points consécutifs de Janelle Salaun (7 points) puis un panier avec la faute en contre-attaque de Valériane Vukosavljevic (11 points) ont tardivement donné de l'air et un matelas plus confortable aux Françaises.

Une entame laborieuse

Car auparavant, les joueuses de Jean-Aimé Toupane ont alterné le chaud et le froid dans une rencontre qui ne marquera pas les annales de la compétition. "C'était laborieux, on était un peu crispées. Le job a été fait même si ça n'a pas été parfait", a admis la meneuse Romane Bernies au micro de BeIN Sports. Elles ont d'abord tardé à entrer dans leur partie, particulièrement gênées par la défense de zone proposée par les Allemandes (0-7, 2'). Ce sera finalement le plus gros écart du match en faveur de l'Allemagne, rapidement comblé par l'équipe de France (7-7, 5') avant que celle-ci ne passe devant au score dans le deuxième quart-temps (18-16, 13').

Une fois qu'elle a pris les commandes de la rencontre, la France ne les a plus lâchées. Sans pour autant dominer outrageusement leurs adversaires. Maladroites à trois-points (5/25), les Françaises ont eu du mal à installer leur jeu et à profiter des très nombreuses pertes de balles adverses (23). Les rares fois où la balle a réussi à bouger offensivement, l'écart grimpait en faveur des Bleues à l'image du début de seconde période, quand Romane Bernies (8 points) a donné douze unités d'avance à son équipe (35-23, 25'). C'était avant que l'Allemagne ne fasse passer un dernier frisson aux coéquipières de Sarah Michel en revenant à un petit point dans le dernier quart temps (46-45, 33').

Pour viser l'or dans cette compétition, il faudra que les taulières se montrent plus adroites. Sandrine Gruda a été engluée dans la défense intérieure allemande (5 points à 1/8 au tir), Marine Fauthoux n'a pas inscrit le moindre point (0/5). Les absences de Marine Johannes et Gabby Williams se sont faites particulièrement ressentir offensivement.

"On n'a pas eu d'adresse mais on a gagné grâce à notre défense", voulait retenir Romane Bernies. C'est la marque de fabrique de cette équipe de France que cette dernière devra de nouveau imposer, dès vendredi à 15 heures, face à la Grande-Bretagne, tombeuse surprise de la Slovénie un peu plus tôt dans la journée (76-71).