Direct Euro de basket 2023 : la France vire en tête à la pause face à l'Allemagne

Finalistes lors des cinq dernières éditions, les protégées de Jean-Aimé Toupane débarquent ambitieuses en Slovénie, co-hôte de la compétition avec Israël.

C'est un premier obstacle à passer pour espérer rallier, pour la sixième fois consécutive, la finale de l'Euro de basket, le 25 juin prochain. Avec une issue qu'elles espèrent cette fois favorable. Les joueuses de l'équipe de France de basket débutent leur phase de poules en affrontant l'équipe d'Allemagne, jeudi 15 juin, à Ljubljana (Slovénie).

Malgré l'absence de deux de ses leaders (Marine Johannès et Gabby Williams), que le staff des Bleues a choisi de ne pas convoquer, les vice-championnes d'Europe seront favorites face à une nation qui n'était plus parvenue à se qualifier pour cette compétition depuis près de 12 ans. Et qui n'y a plus gagné depuis 2007.

Après cette mise en jambes à leur portée, les Bleues devront disposer de l'imprévisible équipe de Grande-Bretagne (16 juin, 15 heures) et du co-hôte slovène (18 juin, 18 heures).