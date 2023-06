Euro de basket 2023 : les Bleues enchaînent difficilement face aux Britanniques et entrevoient les quarts de finale

La France a empoché une deuxième victoire consécutive au premier tour de l'Eurobasket en dominant la Grande-Bretagne (63-57), vendredi. Les Tricolores s'assurent, a minima, une place en barrages.

Au lendemain de son entrée dans l'Eurobasket 2023, l'équipe de France féminine a déjà un pied en quarts de finale. Moins de 17 heures après leur succès inaugural contre l'Allemagne (58-50), les Bleues ont enchaîné en s'imposant face à la Grande-Bretagne (63-57), vendredi 16 juin à Ljubljana (Slovénie). Une deuxième victoire synonyme de première place du groupe C - directement qualificative pour les quarts de finale - qu'il faudra confirmer contre la Slovénie, co-hôte du tournoi, dimanche 18 juin (18 heures).

Mais en cas de qualification en quarts de finale, quand le niveau s'élèvera et que l'expérience vaudra cher, l'équipe de France devra clairement hausser son curseur pour continuer à viser l'or qui lui manque depuis 2009. Car elle a encore alterné le bon et le très mauvais face à la Grande-Bretagne, quatrième de l'Eurobasket 2019. "C'était une souffrance", a admis Sandrine Gruda au micro de BeIN Sports.

Comme l'Allemagne, les Britanniques ont proposé une défense de zone pour perturber les joueuses de Jean-Aimé Toupane. "Espérons qu'on fera mieux face à la zone", prévenait le sélectionneur avant la rencontre. Les premières minutes ont donné l'espoir d'un progrès dans ce secteur. Les Bleues, exceptionnellement en blanc, plus patientes offensivement, ont créé rapidement un premier écart (21-12, 14') grâce à l'adresse extérieure de Mamignan Touré (15 points à 3/5 à trois-points) et l'influence intérieure de Sandrine Gruda (10 points).

Marine Fauthoux en cruel manque d'adresse

Sauf que la machine s'est ensuite enrayée. "Parfois, on manque de lucidité, de lecture, on se précipite un petit peu", a analysé Sandrine Gruda sur BeIN Sports. En travers depuis le début de la compétition, Marine Fauthoux l'illustre parfaitement. Déjà muette jeudi, la meneuse de 22 ans n'a pas non plus trouvé la mire face aux Britanniques (0/4 au tir et 0/2 aux lancers-francs).

Ces dernières, dominantes à l'intérieur grâce à Temi Fagbanle (20 points et 8 rebonds) et Kristina Anigwe (7 points et 11 rebonds), sont revenues à hauteur des Tricolores au retour des vestiaires (33-33, 25'). Un début de seconde période morne offensivement avant un 12-0 libérateur, à cheval sur le troisième et quatrième quart-temps, dans les pas d'une Valériane Vukosavljevic pourtant maladroite (11 points à 3/10 au tir).

On pensait les Tricolores enfin à l'abri sur deux trois-points de Mamignan Touré (58-47, 35') ou de Sarah Michel (61-52, 38') mais elles n'auront finalement jamais été sereines jusqu'à ce tir décisif de Sandrine Gruda à neuf secondes du gong (63-57, 40').

Battre la Slovénie pour assurer la première place

Reste que sans être brillante, la France a signé un 19e succès consécutif au premier tour d'un championnat d'Europe. Sa dernière défaite à ce niveau de la compétition remonte à 2011 (59-56 contre la Lettonie). Grâce à cette victoire, acquise sur les bases d'une solide défense, les coéquipières d'Alexia Chartereau (9 points) sont assurées, a minima, de disputer les barrages.

Mais elles en veulent plus : une qualification directe en quarts de finale qui sera validée par une première place du groupe. Soit en cas de victoire de l'Allemagne contre la Slovénie, en fin d'après-midi, soit en dominant cette dernière, dimanche (18 heures), en conclusion du tour préliminaire. Cela leur offrirait également trois jours de repos bienvenus pour travailler les automatismes collectifs.