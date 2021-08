Tennis : Naomi Osaka en larmes lors de sa première conférence depuis Roland-Garros

Un retour compliqué en conférence de presse pour Naomi Osaka. A Cincinnati lundi 16 août, la numéro 2 mondiale, qui avait décidé de boycotter l'exercice à Roland-Garros, a donné sa première conférence de presse depuis le tournoi parisien en mai dernier. Contrariée par des questions sur sa relation avec les médias et sur la siutation en Haïti, la Japonaise a fondu en larmes, quittant brièvement la salle.

Une question qui fâche

Si la Japonaise a renoué avec les sollicitations médiatiques depuis les Jeux olympiques, lors desquels elle s'est rendue en zone mixte, elle ne s'était plus pliée à l'exercice de la conférence de presse depuis près de trois mois. Interrogée en marge du tournoi de Cincinnati par un journaliste local sur la façon dont elle profitait de sa notoriété médiatique tout en refusant, ces dernières semaines, de parler à la presse, Osaka a demandé à deux reprises une reformulation de la question avant de répondre : "Je rien faire sur le fait que ce que je dis ou fais génère des articles de presse".

Après la conférence de presse, l'agent d'Osaka, Stuart Duguid, a condamné le "comportement épouventable" du journaliste. "Le tyran du Cincinnati Enquirer est la raison pour laquelle les relations entre les joueurs et les médias sont si tendues en ce moment. Tout le monde présent à ce point presse conviendra que son ton était tout faux et que son seul but était d'intimider", a-t-il déclaré à Reuters avant d'ajouter : "cette insinuation selon laquelle Naomi doit son succès hors du terrain aux médias est un mythe – ne soyez pas si complaisants."

Naomi Osaka now doing her first normal press conference since May.#CincyTennis pic.twitter.com/DkI8R8BDw8 — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) August 16, 2021

Osaka "fière" de son combat

En mai dernier, la Japonaise s'était retirée de Roland-Garros après avoir refusé de faire des conférences de presse, affirmant que sa santé mentale était affectée par les sollicitations médiatiques. Celle qui avait révélé avec souffert "de longues périodes de dépression depuis l'US Open 2018" avait également fait l'impasse sur Wimbledon pour son bien-être mental.

Ces derniers mois, Osaka a utilisé sa notoriété pour attirer l'attention sur les problèmes de santé mentale. Une démarche soutenue par d'autres athlètes, a souligné la joueuse de 23 ans. "Au Jeux olympiques ,d'autres athlètes m'ont dit qu'ils étaient vraiment heureux que j'aie fait ce que j'ai fait. J'en suis fière et je pense que c'était quelque chose qui devait être fait."

Par la suite interrogée sur sa promesse de verser l'intégralité de ses gains du tournoi de Cincinnati aux victimes du séisme en Haïti, Osaka a fondu en larmes, quittant la salle quelques minutes avant de revenir répondre aux questions des journalistes japonais.