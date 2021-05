Nouveautés, horaires, public, favoris… Le guide ultime de Roland-Garros 2021

Huit mois après l'édition 2020 de Roland-Garros, le monde du tennis se retrouve Porte d'Auteuil, dimanche 30 mai. Jauge augmentée par rapport à l'année dernière, premières sessions de nuit, mesures sanitaires à respecter… Voici ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle édition du Grand Chelem parisien.

Le public est-il autorisé ?

Avec l'allègement des mesures sanitaires, Roland-Garros retrouve un contexte un peu plus "normal" que celui de l'édition 2020, décalé fin septembre-début octobre, avec un public très limité. Le tournoi 2021 a toutefois dû s'adapter et s'ajuster en fonction du calendrier gouvernemental. Le stade de Roland-Garros est ainsi divisé en six zones (le Court Philippe-Chatrier, le court Suzanne-Lenglen, le court Simonne-Mathieu, les courts 2 à 5, les courts 6 à 9, les courts 10 à 14) pour toute la durée du tournoi 2021.

Du 30 mai au 8 juin, chaque zone sera limitée à 35% de sa capacité maximale, avec un plafond de 1 000 spectateurs, mesure sanitaire oblige. 5 388 spectateurs pourront être présents sur le Stade par jour.

A partir du 9 juin, le court Philippe-Chatrier verra sa capacité augmentée à 5 000 spectateurs, qui devront présenter un Pass sanitaire pour accéder aux tribunes. Chaque zone pourra recevoir jusqu'à 65% de sa jauge maximale, avec un maximum de 5 000 personnes.

A noter toutefois qu'à mesure que le tournoi avance, moins de courts sont nécessaires pour la tenue des rencontres. 13 146 spectateurs pourront ainsi accéder au Stade les 9 et 10 juin. Au total, ce sont 118 611 billets qui ont été mis en vente, contre 500 000 hors Covid-19.

Quelles sont les mesures sanitaires ?

Les places seront délimitées pour le public avec un écart d'un siège sur chaque rang entre chaque groupe de personnes ayant acheté communément ses billets. Le port du masque reste obligatoire, une distanciation physique sera à opérer dans les allées autour des courts.

A partir du 9 juin, Roland-Garros sera un des premiers événements à appliquer le Pass sanitaire pour l'accès au Stade. Celui-ci pourra être présenté sous forme numérique avec l’application TousAntiCovid ou en version papier. Il consiste en un "résultat d’un test PCR négatif ou antigénique de moins de 48h, un certificat de vaccination à jour ou le résultat d’un test positif de plus de 2 semaines et de moins de 6 mois, preuve d’une infection ancienne", précise l'organisation du tournoi.

Les specteurs dans les tribunes du court Philippe-Chatrier durant Roland-Garros 2020, le 27 septembre 2020 lors du match David Goffin - Jannik Sinner (ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP)

Quelles sont les nouveautés cette année ?

Le grand apport de Roland-Garros 2021 est l'apparition des night sessions, ou sessions de soirée. A partir du lundi 31 mai, dix matches, un par jour, auront lieu sur le court Philippe-Chatrier, à la nuit tombante sous les projecteurs lumineux introduits l'an passé. "Les spectateurs auront l’assurance d’assister à l’affiche du jour, dames ou messieurs" garantit l'organisation du tournoi.

Mais avec le couvre-feu à 21h, heure de début de ces sessions de soirée, une seule de ces rencontres sera réellement en présence de public : le 9 juin pour le dernier quart de finale du programme. 5 000 spectateurs seront attendus pour une première historique, à partir de 20h exceptionnellement afin de se calquer sur le nouvel horaire de couvre-feu en vigueur à partir du 9 juin, à 23h.

A noter qu'une présentation des joueurs et joueuses lors de ces night sessions bénéficiera d'une "scénarisation inédite".

En plus du court central, les deux finales les 12 et 13 juin pourront être suivies depuis le court Suzanne-Lenglen, Roland-Garros ayant annoncé l'opération exceptionnelle "Tous en finale" avec l'installation d'un écran géant sur le court.

Qui sont les favoris ?

Chez les hommes, le grandissime favori est (comme lors des 15 dernières années) le maître des lieux Rafael Nadal. Vainqueur à 13 reprises, l'Espagnol n'a pas baissé de pied cette saison sur terre battue avec des titres à Barcelone et Rome.

La concurrence et notamment la jeune garde tentera de le priver du titre comme tant d'autres ont essayé avant eux. Alexander Zverev et Andrey Rublev ont ainsi déjà battu l'Espagnol sur ocre en 2021, respectivement à Madrid et Monte-Carlo. Double finaliste à Roland-Garros, Dominic Thiem retrouve petit à petit ses sensations.

Mais le principal concurrent de Nadal reste Novak Djokovic, toujours n°1 mondial est vainqueur du premier Majeur de la saison, l'Open d'Australie. Les deux rivaux, qui se trouvent dans le même tableau, pourraient se croiser en demi-finale.

L'Espagnol Rafael Nadal a remporté son treizème Roland-Garros, le 11 octobre 2020. (MARTIN BUREAU / AFP)

Le tournoi féminin est bien plus ouvert, et a réservé quelques surprises ces dernières années. La jeune Iga Swiatek s'était révélée en 2020 en remportant son premier titre en carrière sur le Chatrier. La Polonaise fait partie des principales prétendantes. La n°1 mondiale Ashleigh Barty et la n°3 Simona Halep figuraient aussi parmi les sérieuses clientes mais Halep a dû jeter l'éponge, touchée au mollet à Rome mi-mai, pendant que Barty abandonnait en Italie, blessée au bras.

Barty (3 titres), Swiatek mais aussi Daria Kasatkina et la Biélorusse Aryna Sabalenka (2 titres) sont les seules joueuses à avoir remporté plusieurs tournois depuis le début de l'exercice 2021. Aucune joueuse n'a signé un doublé à Roland-Garros depuis Justine Hénin, vainqueure en 2005, 2006 et 2007.

Et la liste des outsiders est quasi infinie : Elina Svitolina, Bianca Andreescu, Karolina Pliskova, Belinda Bencic, voire Serena Williams. La promesse d'une édition 2021 pleine de suspense !

Comment le suivre ?

Retrouvez les matchs dès 11h en direct sur France Télévisions et France.tv. Suivez également toute l'actualité du tournoi sur franceinfo: sport, son appli et l'appli france.tv sport. Autre nouveauté de l'année, la plateforme Amazon Prime Vidéo diffusera les rencontres du court Simonne-Mathieu et les sessions de nuit.